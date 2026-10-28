Kanadyjski astronauta Joshua Kutryk ma 29 października po raz pierwszy w karierze wyjść w otwartą przestrzeń kosmiczną z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Wraz z astronautą NASA Anilem Menonem będzie instalował nowy rozwijany panel słoneczny iROSA. Będzie to pierwszy spacer kosmiczny z udziałem przedstawiciela Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej od ponad siedmiu lat, informuje Space.com.

Prace potrwają niemal siedem godzin

Początek spaceru kosmicznego zaplanowano na godz. 8:00 czasu wschodniego USA, czyli 12:00 GMT. Oczekuje się, że prace poza stacją potrwają około sześciu godzin i 45 minut. Transmisja NASA rozpocznie się o godz. 6:30 czasu wschodniego USA.

Będzie to pierwszy z dwóch zaplanowanych spacerów kosmicznych Kutryka i Menona. Podczas obu operacji astronauci mają rozwinąć siódmy i ósmy panel słoneczny International Space Station Roll-Out Solar Arrays. Drugi spacer zaplanowano nie wcześniej niż na 5 listopada.

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Modernizacja systemu energetycznego ISS

Nowe iROSA są montowane na istniejących panelach słonecznych ISS, które działają już od dziesięcioleci i stopniowo tracą wydajność. Pierwszy taki panel rozwinięto w 2021 roku. Po uruchomieniu wszystkich ośmiu instalacji moc systemu energetycznego stacji ma wzrosnąć ze 160 do około 215 kilowatów — o około 30%.

W złożonej formie każdy panel ma około trzech metrów długości i waży na Ziemi 340 kilogramów. Podczas pierwszego spaceru robotyczne ramię Canadarm2 przekaże Menonowi jeden z paneli na platformie montażowej. Kutryk dołączy do niego w pobliżu miejsca instalacji, gdzie astronauci przymocują konstrukcję do starego panelu i rozwiną ją do długości około sześciu metrów.

Podczas prac z przewodami zasilającymi część stacji musi znajdować się w cieniu, ponieważ światło słoneczne nie może w tym momencie padać na panele. Canadarm2 będzie również dostarczać sprzęt na miejsce montażu.

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