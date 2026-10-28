Канадець Джошуа Кутрик уперше вийде у відкритий космос — Space.com

Канадський астронавт Джошуа Кутрик 29 жовтня має вперше в кар’єрі вийти у відкритий космос із Міжнародної космічної станції. Разом з астронавтом NASA Анілом Меноном він встановлюватиме нову розгортну сонячну батарею iROSA. Це буде перший вихід у відкритий космос за участю представника Канадського космічного агентства за понад сім років, повідомляє Space.com.

Роботи триватимуть майже сім годин

Початок виходу запланований на 8:00 за східним часом США, або 12:00 за Гринвічем. Очікується, що роботи поза станцією триватимуть приблизно шість годин 45 хвилин. Трансляція NASA розпочнеться о 6:30 за східним часом США.

Це буде перший із двох запланованих виходів Кутрика й Менона. Під час двох операцій астронавти мають розгорнути сьому й восьму сонячні батареї International Space Station Roll-Out Solar Arrays. Другий вихід запланований не раніше ніж на 5 листопада.

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Оновлення енергосистеми МКС

Нові iROSA монтують поверх наявних сонячних панелей МКС, які працюють уже десятиліттями та поступово втрачають ефективність. Першу таку батарею розгорнули у 2021 році. Після введення в експлуатацію всіх восьми установок потужність енергосистеми станції має зрости зі 160 до приблизно 215 кіловатів — орієнтовно на 30%.

У складеному вигляді кожна батарея має близько трьох метрів завдовжки та важить 340 кілограмів на Землі. Під час першого виходу роботизована рука Canadarm2 передасть одну з батарей Менону на монтажній платформі. Кутрик приєднається до нього біля місця встановлення, де астронавти закріплять конструкцію на старій панелі та розгорнуть її приблизно до шести метрів завдовжки.

Під час робіт із силовими кабелями ділянка станції має перебувати в тіні, оскільки сонячне світло не повинно потрапляти на батареї в цей момент. Canadarm2 також доставлятиме обладнання до місця монтажу.

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