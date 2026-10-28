Discover-Tech被怀疑追踪Starlink用户——Cyprus Mail

以色列公司Discover-Tech被怀疑通过在线广告系统，在100多个国家收集Starlink卫星互联网用户的位置信息。据Cyprus Mail报道，路透社援引六名知情人士的话称，该公司可能利用广告竞价追踪用户位置，并可能监控其互联网活动。

与此同时，现有数据并不能证明具体的Starlink用户确实遭到追踪，或其设备被间谍软件感染。

数据收集可能如何进行

该研究由日本网络安全公司Trend Micro旗下的TrendAI部门开展。其专家发现，Discover-Tech在涉及Starlink用户的广告竞价中活动异常频繁。根据他们的数据，该公司似乎是在100多个国家中针对与该服务相关的广告位出价最高的参与者，其中包括Starlink被禁止或受限制的地区。

每当用户打开网站或应用程序时，这类竞价都会自动进行。在这一过程中，广告公司可能会获得用户设备、IP地址和大致位置的数据。系统性参与竞价可能使其即使不展示广告也能收集此类信息，并将其与其他数据结合，以尝试识别并在不同网站和应用程序中追踪某个人。

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冲突国家中的活动

10月15日，TrendAI发布了一份关于这项活动的报告，代号为Shadow-Earth-79，但未指明公司名称。TrendAI表示，其不点名负责方的政策旨在避免错误识别。路透社的六名消息人士均称，所涉公司正是Discover-Tech。

在叙利亚、利比亚、也门和南苏丹，相关活动尤为密集；这些地区对普通商业广告的需求有限。加拿大研究实验室Citizen Lab以及从事数字广告安全业务的美国公司Confiant随后也点名Discover-Tech。它们表示，该公司的广告活动触及新闻机构、政府机构、国际组织和科技公司的网络。

另一项调查将该公司部分活动与通过广告传播间谍软件联系起来，但这并不意味着每一名可能成为此类活动目标的Starlink用户都遭到了攻击。Google、Comcast及其他广告提供商已在其平台上封禁Discover-Tech。该公司、其首席执行官和SpaceX均未回应置评请求。

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