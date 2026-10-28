Izraelska firma Discover-Tech została podejrzana o zbieranie danych o lokalizacji użytkowników satelitarnego internetu Starlink za pośrednictwem systemu reklamy internetowej w ponad 100 krajach. Jak podaje Cyprus Mail, Reuters, powołując się na sześć źródeł zaznajomionych ze sprawą, pisze, że firma mogła wykorzystywać aukcje reklamowe do śledzenia lokalizacji użytkowników i potencjalnego monitorowania ich aktywności w internecie.

Jednocześnie dostępne dane nie dowodzą, że konkretni użytkownicy Starlinka byli rzeczywiście śledzeni ani że ich urządzenia zostały zainfekowane oprogramowaniem szpiegującym.

Jak mogło odbywać się zbieranie danych

Badanie przeprowadził dział TrendAI japońskiej firmy zajmującej się cyberbezpieczeństwem Trend Micro. Jego specjaliści wykryli niezwykle wysoką aktywność Discover-Tech w aukcjach reklamowych związanych z użytkownikami Starlinka. Według ich danych firma wyglądała na uczestnika oferującego najwyższą stawkę za powierzchnię reklamową powiązaną z usługą w ponad 100 krajach, w tym tam, gdzie Starlink jest zakazany lub ograniczony.

Takie aukcje odbywają się automatycznie za każdym razem, gdy dana osoba otwiera stronę internetową lub aplikację. W trakcie tego procesu firmom reklamowym mogą być przekazywane dane o urządzeniu użytkownika, jego adresie IP i przybliżonej lokalizacji. Systematyczny udział w aukcjach może umożliwiać gromadzenie takich informacji nawet bez wyświetlania reklam, a także łączenie ich z innymi danymi w celu prób identyfikacji i śledzenia osoby na różnych stronach i w aplikacjach.

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Aktywność w krajach konfliktów

15 października TrendAI opublikował raport o tej aktywności pod kryptonimem Shadow-Earth-79, nie podając nazwy firmy. Według TrendAI polityka nieujawniania osób odpowiedzialnych ma na celu uniknięcie błędnej identyfikacji. Wszystkie sześć źródeł Reutersa stwierdziło, że chodziło właśnie o Discover-Tech.

Szczególnie intensywną aktywność odnotowano w Syrii, Libii, Jemenie i Sudanie Południowym, gdzie zapotrzebowanie na zwykłą reklamę komercyjną jest ograniczone. Kanadyjskie laboratorium badawcze Citizen Lab oraz amerykańska firma Confiant, zajmująca się bezpieczeństwem reklamy cyfrowej, później również wskazały Discover-Tech. Oświadczyły, że aktywność reklamowa firmy docierała do sieci organizacji informacyjnych, instytucji państwowych, organizacji międzynarodowych i firm technologicznych.

Oddzielne dochodzenie powiązało część działalności firmy z rozpowszechnianiem oprogramowania szpiegującego za pośrednictwem reklam, jednak nie oznacza to, że zaatakowano każdego użytkownika Starlinka, przeciw któremu mogła być skierowana ta aktywność. Google, Comcast i inni dostawcy reklam zablokowali Discover-Tech na swoich platformach. Firma, jej dyrektor generalny oraz SpaceX nie odpowiedzieli na prośby o komentarz.

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