Израильскую компанию Discover-Tech заподозрили в сборе данных о местонахождении пользователей спутникового интернета Starlink через систему онлайн-рекламы более чем в 100 странах. Как сообщает Cyprus Mail, Reuters со ссылкой на шесть источников, осведомленных о ситуации, пишет, что компания могла использовать рекламные аукционы для отслеживания локаций пользователей и потенциального мониторинга их активности в интернете.

В то же время имеющиеся данные не доказывают, что конкретных пользователей Starlink действительно отслеживали или что их устройства были заражены шпионским программным обеспечением.

Как мог происходить сбор данных

Исследование провело подразделение TrendAI японской компании в сфере кибербезопасности Trend Micro. Его специалисты выявили необычно высокую активность Discover-Tech в рекламных аукционах, связанных с пользователями Starlink. По их данным, компания выглядела как участник, предлагавший наивысшую ставку за рекламное место, связанное с сервисом, более чем в 100 странах, в том числе там, где Starlink запрещен или ограничен.

Такие аукционы автоматически проводятся каждый раз, когда человек открывает сайт или приложение. В ходе процесса рекламным компаниям могут передаваться данные об устройстве пользователя, его IP-адресе и приблизительном местонахождении. Систематическое участие в аукционах может позволять собирать такие сведения даже без показа рекламы, а также объединять их с другими данными для попыток идентификации и отслеживания человека на разных сайтах и в приложениях.

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Активность в странах конфликтов

15 октября TrendAI опубликовала отчет об этой активности под кодовым названием Shadow-Earth-79, не указывая название компании. По данным TrendAI, ее политика не называть ответственных призвана избежать ошибочной идентификации. Все шесть источников Reuters заявили, что речь шла именно о Discover-Tech.

Особенно интенсивная активность была зафиксирована в Сирии, Ливии, Йемене и Южном Судане, где спрос на обычную коммерческую рекламу ограничен. Канадская исследовательская лаборатория Citizen Lab и американская компания Confiant, занимающаяся безопасностью цифровой рекламы, позднее также назвали Discover-Tech. Они заявили, что рекламная активность компании достигала сетей новостных организаций, государственных учреждений, международных организаций и технологических компаний.

Отдельное расследование связало часть деятельности компании с распространением шпионского программного обеспечения через рекламу, однако это не означает, что атаке подвергся каждый пользователь Starlink, на которого могла быть направлена эта активность. Google, Comcast и другие рекламные провайдеры заблокировали Discover-Tech на своих платформах. Компания, ее генеральный директор и SpaceX не ответили на запросы о комментарии.

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