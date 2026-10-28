США, Великобритания и Австралия завершили у побережья Сан-Диего учения Maritime Big Play, в ходе которых испытали автономные системы для морских операций, в том числе для отслеживания подводных угроз и обмена данными между платформами. Как сообщает Breaking Defense, Королевский флот назвал маневры крупнейшей совместной демонстрацией беспилотных и автономных технологий трех государств в рамках второго направления партнерства AUKUS.

Более 40 технологий на учениях

Великобритания руководила противолодочной составляющей Maritime Big Play. Для задач наблюдения и разведки она задействовала надводные беспилотные суда, подводные планеры, дроны и подводные аппараты. На учениях тестировали взаимодействие пилотируемых и беспилотных средств.

Всего партнеры продемонстрировали более 40 технологий из США, Великобритании и Австралии, среди которых были пилотируемые, беспилотные и многодоменные автономные системы. ВМС США заявили, что целью маневров было достижение этапов интеграции зрелых робототехнических и автономных систем в коалиционные морские операции AUKUS.

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Новые подводные модули

После завершения учений Министерство обороны Великобритании объявило, что страна возглавит разработку трех передовых подводных сенсорных модулей для беспилотных систем. Их планируют сделать доступными для Великобритании, Австралии и США в 2027 году.

Речь идет о гидролокаторе с синтезированной апертурой, развертываемом сенсоре для противолодочной борьбы и развертываемом некинетическом средстве воздействия. По данным британского оборонного ведомства, эти системы должны вести наблюдение, собирать данные под водой и развертывать сенсоры для обнаружения, отслеживания и идентификации подводных угроз.

AUKUS был создан в 2021 году. Первое направление партнерства предусматривает поставку Австралии атомных подводных лодок класса Virginia до 2032 года, а второе сосредоточено на совместной разработке и развертывании передовых военных возможностей.

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