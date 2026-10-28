Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Australia zakończyły u wybrzeży San Diego ćwiczenia Maritime Big Play, podczas których testowały autonomiczne systemy do operacji morskich, w tym do śledzenia zagrożeń podwodnych i wymiany danych między platformami. Jak informuje Breaking Defense, Royal Navy nazwała manewry największą wspólną demonstracją technologii bezzałogowych i autonomicznych trzech państw w ramach drugiego filaru partnerstwa AUKUS.

Ponad 40 technologii podczas ćwiczeń

Wielka Brytania kierowała komponentem zwalczania okrętów podwodnych w ramach Maritime Big Play. Do zadań obserwacyjnych i rozpoznawczych wykorzystała bezzałogowe jednostki nawodne, podwodne szybowce, drony i pojazdy podwodne. Podczas ćwiczeń testowano współdziałanie środków załogowych i bezzałogowych.

Łącznie partnerzy zaprezentowali ponad 40 technologii ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Australii, w tym załogowe, bezzałogowe i wielodomenowe systemy autonomiczne. Marynarka Wojenna USA oświadczyła, że celem manewrów było osiągnięcie etapów integracji dojrzałych systemów robotycznych i autonomicznych z koalicyjnymi operacjami morskimi AUKUS.

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Nowe moduły podwodne

Po zakończeniu ćwiczeń brytyjskie Ministerstwo Obrony ogłosiło, że kraj pokieruje opracowaniem trzech zaawansowanych podwodnych modułów sensorowych dla systemów bezzałogowych. Mają one zostać udostępnione Wielkiej Brytanii, Australii i Stanom Zjednoczonym w 2027 roku.

Chodzi o sonar z syntetyczną aperturą, rozkładany sensor do zwalczania okrętów podwodnych oraz rozkładany niekinetyczny środek oddziaływania. Według brytyjskiego resortu obrony systemy te mają prowadzić obserwację, zbierać dane pod wodą i rozmieszczać sensory w celu wykrywania, śledzenia i identyfikacji zagrożeń podwodnych.

AUKUS utworzono w 2021 roku. Pierwszy filar partnerstwa przewiduje dostarczenie Australii atomowych okrętów podwodnych typu Virginia do 2032 roku, a drugi koncentruje się na wspólnym rozwoju i rozmieszczaniu zaawansowanych zdolności wojskowych.

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