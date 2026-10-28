美国、英国和澳大利亚在圣迭戈海岸附近完成了“海上大演练”（Maritime Big Play）演习，期间测试了用于海上行动的自主系统，包括追踪水下威胁和在平台之间交换数据。据Breaking Defense报道，英国皇家海军称，此次演习是三国在AUKUS伙伴关系第二支柱下规模最大的无人和自主技术联合展示。

演习展示逾40项技术

英国负责Maritime Big Play的反潜作战部分。为执行监视和侦察任务，英国部署了无人水面舰艇、水下滑翔机、无人机和水下航行器。演习测试了有人和无人装备之间的协同。

合作伙伴共展示了来自美国、英国和澳大利亚的40多项技术，其中包括有人、无人和多域自主系统。美国海军表示，演习目标是实现将成熟的机器人和自主系统整合进AUKUS联盟海上行动的阶段性目标。

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新型水下模块

演习结束后，英国国防部宣布，该国将主导为无人系统开发三种先进水下传感器模块。这些模块计划于2027年向英国、澳大利亚和美国提供。

这些模块包括合成孔径声呐、可部署的反潜作战传感器以及可部署的非动能效应器。英国国防部称，这些系统将用于开展监视、在水下收集数据，并部署传感器以探测、追踪和识别水下威胁。

AUKUS于2021年成立。该伙伴关系的第一支柱规定在2032年前向澳大利亚提供弗吉尼亚级核动力潜艇，第二支柱则侧重于联合开发和部署先进军事能力。

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