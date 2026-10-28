В США в сети опубликовали персональные и служебные данные более 40 тысяч сотрудников Министерства внутренней безопасности США (DHS), в том числе пограничных и иммиграционных агентов, специалистов по кибербезопасности и высокопоставленных чиновников. Об этом сообщает TechCrunch.

Массив содержит имена, должности, рабочие адреса электронной почты, номера мобильных телефонов и места работы сотрудников. TechCrunch частично подтвердил подлинность информации, сопоставив имена нескольких известных сотрудников DHS с копией базы данных. Судя по временным меткам в записях, данные могли быть выведены из системы примерно в середине августа.

Кого касается массив данных

Более половины записей, около 21 тысячи, касается сотрудников Таможенно-пограничной службы США (CBP), работающих в аэропортах и других пунктах пропуска. Еще примерно 10 тысяч записей связаны с сотрудниками Иммиграционной и таможенной службы (ICE) и ее подразделения Homeland Security Investigations.

В массиве также есть данные почти о тысяче сотрудников Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA). Тысячи других записей касаются персонала штаб-квартиры DHS, Службы гражданства и иммиграции США и Федеральной службы охраны. Общее количество записей составляет примерно пятую часть штата DHS, насчитывающего около 220 тысяч сотрудников.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Заявление хакера и реакция Okta

Хакер под псевдонимом Department of Peace заявил, что получил данные из системы единого входа Okta, которую DHS использует для доступа сотрудников и подрядчиков к центральной сети. По его утверждению, система также содержала ИТ-записи и сведения о разрешениях пользователей на доступ к внутренним системам и приложениям. На запрос TechCrunch об обстоятельствах инцидента хакер не ответил.

Представитель Okta сообщил изданию, что компания знает об этом материале, но не имеет доказательств компрометации собственных данных или систем. DHS не предоставило комментарий на момент обращения TechCrunch. Также неизвестно, устранена ли уязвимость, которая могла быть использована для кражи данных.

Сведения о доступе к сервисам

Утечка содержит данные о принадлежности сотрудников к группам Active Directory, определяющим доступ к внутренним инструментам, сервисам и стороннему программному обеспечению. В частности, около 4,5 тысячи пользователей, среди которых агенты ICE и сотрудники подразделения по депортациям, входили в группу Headspaceusers.

В массиве также упомянуты группы, связанные с продуктами Penlink, Mobile Fortify и доступом к ChatGPT. Такие записи могут указывать на доступ сотрудников к соответствующим сервисам, а не обязательно на их фактическое использование.

Читай нас в