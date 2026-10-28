W Stanach Zjednoczonych w sieci opublikowano dane osobowe i służbowe ponad 40 tysięcy pracowników Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA (DHS), w tym agentów granicznych i imigracyjnych, specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa oraz wysokich urzędników. Informuje o tym TechCrunch.

Zbiór zawiera imiona i nazwiska, stanowiska, służbowe adresy e-mail, numery telefonów komórkowych oraz miejsca pracy pracowników. TechCrunch częściowo potwierdził autentyczność informacji, porównując nazwiska kilku znanych pracowników DHS z kopią bazy danych. Według znaczników czasu w rekordach dane mogły zostać wyprowadzone z systemu około połowy sierpnia.

Kogo dotyczy zbiór danych

Ponad połowa rekordów, około 21 tysięcy, dotyczy pracowników amerykańskiej Służby Celnej i Ochrony Granic (CBP), którzy pracują na lotniskach i w innych punktach wjazdu. Kolejne około 10 tysięcy rekordów jest powiązanych z pracownikami Służby Imigracyjnej i Celnej (ICE) oraz jej jednostki Homeland Security Investigations.

W zbiorze znajdują się także dane dotyczące niemal tysiąca pracowników amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Cybernetycznego i Infrastruktury (CISA). Tysiące innych rekordów dotyczą personelu centrali DHS, amerykańskiej Służby ds. Obywatelstwa i Imigracji oraz Federalnej Służby Ochrony. Łączna liczba rekordów stanowi około jedną piątą personelu DHS, który liczy około 220 tysięcy pracowników.

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Oświadczenie hakera i reakcja Okta

Haker posługujący się pseudonimem Department of Peace oświadczył, że uzyskał dane z systemu jednokrotnego logowania Okta, którego DHS używa do zapewniania pracownikom i wykonawcom dostępu do centralnej sieci. Według jego twierdzeń system zawierał również zapisy IT oraz informacje o uprawnieniach użytkowników do dostępu do wewnętrznych systemów i aplikacji. Haker nie odpowiedział na zapytanie TechCrunch dotyczące okoliczności incydentu.

Przedstawiciel Okta poinformował redakcję, że firma wie o tym materiale, lecz nie ma dowodów na kompromitację własnych danych ani systemów. DHS nie udzielił komentarza w chwili, gdy TechCrunch zwrócił się o niego. Nie wiadomo również, czy usunięto lukę, która mogła zostać wykorzystana do kradzieży danych.

Informacje o dostępie do usług

Wyciek zawiera dane o przynależności pracowników do grup Active Directory, które określają dostęp do wewnętrznych narzędzi, usług i oprogramowania firm trzecich. W szczególności około 4,5 tysiąca użytkowników, w tym agenci ICE i pracownicy jednostki deportacyjnej, należało do grupy Headspaceusers.

W zbiorze wspomniano również grupy związane z produktami Penlink, Mobile Fortify oraz dostępem do ChatGPT. Takie rekordy mogą wskazywać na dostęp pracowników do odpowiednich usług, a niekoniecznie na ich faktyczne wykorzystywanie.

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