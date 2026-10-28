美国超过4万名国土安全部（DHS）员工的个人和工作数据被公开到网上，其中包括边境和移民执法人员、网络安全专家以及高级官员。TechCrunch对此报道。

该数据集包含员工姓名、职位、工作电子邮箱地址、手机号码和工作地点。TechCrunch通过将几名知名DHS员工的姓名与数据库副本进行比对，部分证实了这些信息的真实性。根据记录中的时间戳，数据可能在8月中旬左右从系统中被导出。

数据集涉及哪些人员

超过一半的记录、约2.1万条，涉及在机场和其他入境口岸工作的美国海关与边境保护局（CBP）员工。另有约1万条记录与移民和海关执法局（ICE）及其国土安全调查部门的员工有关。

该数据集还包含近千名美国网络安全与基础设施安全局（CISA）员工的数据。另有数千条记录涉及DHS总部、美国公民及移民服务局和联邦保护局的工作人员。记录总数约占DHS员工总数的五分之一，该部门约有22万名员工。

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黑客的声明与Okta的回应

一名使用Department of Peace化名的黑客表示，他从Okta单点登录系统获取了数据，DHS使用该系统让员工和承包商访问中央网络。该黑客称，该系统还包含IT记录以及用户访问内部系统和应用程序的权限信息。该黑客未回应TechCrunch关于事件情况的询问。

Okta的一名代表告诉该媒体，公司知晓这篇报道，但没有证据表明其自身数据或系统遭到入侵。DHS在TechCrunch联系时未提供评论。目前也不清楚可能被用于窃取数据的漏洞是否已经修复。

有关服务访问权限的信息

泄露内容包含员工所属Active Directory群组的数据，这些群组决定其对内部工具、服务及第三方软件的访问权限。具体而言，约4500名用户，包括ICE执法人员和遣返部门员工，属于Headspaceusers群组。

该数据集还提到了与Penlink产品、Mobile Fortify及ChatGPT访问权限相关的群组。这类记录可能表明员工能够访问相应服务，并不一定意味着他们实际使用过这些服务。

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