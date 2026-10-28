Anthropic为使用其人工智能模型的企业客户推出了一套新的报告工具。管理人员将能够查看团队在选定期间内的工作成果、令牌支出、工作结果以及工作流程出现故障的环节，TechCrunch报道。

评估使用AI的成本

这些报告将基于内部分析和员工调查生成。报告还将包含改进使用Anthropic工具效果的建议。该公司表示，默认情况下不会将这些数据用于训练模型。

此外，Anthropic正在推出共享团队预算，以便团队能更好地控制令牌支出。这些新工具旨在帮助客户评估AI支出的回报并对其进行优化。

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代码工具支出增长

为程序员开发工具的Jellyfish数据显示，在该公司27.6万名客户中、其数据被纳入研究的客户里，Claude Code及其他基于Anthropic模型的解决方案仍是最常用的代码编写代理工具。它们占所有提交审核的拟议代码修改近三分之一。

Jellyfish还记录到，自年初以来，这类工具的支出增长了十倍：其成本达到开发总支出的约2%。Jellyfish首席科学家尼古拉斯·阿尔科拉诺指出，即使支出占比相对较小，如此增长往往也未被纳入首席财务官的计划。

根据Anthropic向投资者分享的数据，该公司在第二季度获得了营业利润。净收入留存率为900%：相同客户在2026年第三季度的支出是2025年第三季度的九倍。

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