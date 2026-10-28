Firma Anthropic przedstawiła nowy zestaw narzędzi raportowych dla klientów korporacyjnych korzystających z jej modeli sztucznej inteligencji. Menedżerowie będą mogli zobaczyć wyniki pracy zespołów w wybranym okresie, wydatki na tokeny, rezultaty pracy oraz obszary, w których procesy robocze zawiodły, informuje TechCrunch.

Ocena kosztów wykorzystania AI

Raporty będą tworzone na podstawie wewnętrznej analityki i ankiet pracowniczych. Będą również zawierać rekomendacje dotyczące poprawy wyników korzystania z narzędzi Anthropic. Firma oświadczyła, że domyślnie nie będzie wykorzystywać tych danych do trenowania modeli.

Ponadto Anthropic wprowadza wspólne budżety grupowe, aby zespoły mogły lepiej kontrolować wydatki na tokeny. Nowe narzędzia mają pomóc klientom oceniać zwrot z wydatków na AI i je optymalizować.

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Wzrost wydatków na narzędzia do kodowania

Według Jellyfish, która tworzy narzędzia dla programistów, Claude Code i inne rozwiązania oparte na modelach Anthropic pozostają najczęściej używanymi agentowymi narzędziami do pisania kodu wśród 276 tys. klientów firmy, których dane uwzględniono w badaniu. Odpowiadały one za niemal jedną trzecią wszystkich proponowanych zmian w kodzie przekazanych do weryfikacji.

Jellyfish odnotowała również dziesięciokrotny wzrost wydatków na takie narzędzia od początku roku: ich koszt osiągnął około 2% wszystkich wydatków na rozwój. Główny naukowiec Jellyfish Nicholas Arcolano zauważył, że nawet przy relatywnie niewielkim udziale w wydatkach taki wzrost często nie był przewidziany w planach dyrektorów finansowych.

Według danych, którymi Anthropic podzieliła się z inwestorami, firma osiągnęła zysk operacyjny w drugim kwartale. Wskaźnik utrzymania przychodów netto wyniósł 900%: wydatki tych samych klientów w trzecim kwartale 2026 roku były dziewięciokrotnie wyższe niż w trzecim kwartale 2025 roku.

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