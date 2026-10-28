Компания Anthropic представила новый набор инструментов отчетности для корпоративных клиентов, использующих ее модели искусственного интеллекта. Менеджеры смогут видеть результаты работы команд за выбранный период, расходы на токены, итоги работы и участки, на которых рабочие процессы давали сбой, сообщает TechCrunch.

Оценка стоимости использования ИИ

Отчеты будут формироваться на основе внутренней аналитики и опросов сотрудников. Они также будут содержать рекомендации по улучшению результатов использования инструментов Anthropic. В компании заявили, что по умолчанию не будут использовать эти данные для обучения моделей.

Кроме того, Anthropic вводит общие групповые бюджеты, чтобы команды могли лучше контролировать расходы на токены. Новые инструменты должны помочь клиентам оценивать отдачу от расходов на ИИ и оптимизировать их.

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Рост расходов на инструменты для написания кода

По данным Jellyfish, разрабатывающей инструменты для программистов, Claude Code и другие решения на моделях Anthropic остаются наиболее используемыми агентными инструментами для написания кода среди 276 тысяч клиентов компании, чьи данные вошли в исследование. На них приходилась почти треть всех предложенных изменений кода, отправленных на проверку.

Jellyfish также зафиксировала десятикратный рост расходов на такие инструменты с начала года: их стоимость достигла примерно 2% общих расходов на разработку. Главный научный сотрудник Jellyfish Николас Арколано отметил, что даже при относительно небольшой доле расходов такой рост часто не был предусмотрен в планах финансовых директоров.

Согласно данным, которыми Anthropic поделилась с инвесторами, компания получила операционную прибыль во втором квартале. Чистое удержание дохода составило 900%: расходы тех же клиентов в третьем квартале 2026 года были в девять раз выше, чем в третьем квартале 2025 года.

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