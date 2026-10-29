Ученые проанализировали видео и фотографии 75 зарегистрированных падений метеоритов и определили семь этапов, которые космические тела проходят в атмосфере Земли до падения на Землю. Как сообщает ScienceDaily, исследование показало, что потерю массы таких тел прежде всего определяют плавление и разрушение на фрагменты, а не простое испарение.

На первом этапе тело формирует перед собой ударную волну, а его поверхность и газ вокруг него нагреваются и начинают светиться. В более плотных слоях атмосферы яркость метеора возрастает. Периодические изменения свечения могут свидетельствовать о его вращении: среди самых быстрых объектов, рассмотренных авторами, один оборот длился от 0,5 до 5 секунд.

Плавление забирает до 40% массы

На этапе яркого болида плавление становится главным механизмом потери материала. Поток воздуха срывает с поверхности расплавленные частицы, которые после отделения от основного тела продолжают испаряться. Примерно на высоте 60 километров плавление достигает относительно стабильного режима, а яркость болида либо почти не меняется, либо возрастает равномерно.

По оценке исследователей, одно лишь плавление способно забрать до 40% первоначальной массы космического тела. Ведущий автор работы, астроном, изучающий метеоры, Питер Дженнискенс из SETI Institute и Исследовательского центра NASA Ames отметил, что твердые породы не просто испаряются от нагревания: сначала они плавятся, а затем разрушаются.

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Разрушение начинается раньше, чем считалось

На пятом этапе рост давления воздуха вызывает трещины и отделение фрагментов, что может сопровождаться повторными вспышками. Авторы установили, что разрушение может начинаться, когда давление на переднюю часть тела составляет лишь около одной пятой прочности, измеренной у метеоритов, найденных на Земле. Нагревание в атмосфере и трещины от предыдущих столкновений в космосе, по мнению ученых, могут ослаблять породу.

Если задняя часть основного фрагмента остается целой, она создает позади себя зону пониженного давления, в которую втягиваются мелкие фрагменты. Из-за этого небольшие метеориты могут падать узкой полосой. Последнее крупное разрушение задней части сопровождается яркой, преимущественно красной вспышкой и более широким рассеиванием фрагментов.

На завершающем этапе фрагменты замедляются настолько, что перестают светиться. После прекращения плавления на их поверхности остается тонкая кора плавления, а атмосферные ветры могут сместить траекторию падения. Результаты также могут помочь изучать воздушные взрывы более крупных астероидов: Дженнискенс отметил, что астероид диаметром около 20 метров, вызвавший воздушный взрыв над Челябинском в 2013 году, прошел те же этапы.

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