专业分析师在86%的情况下选择了其人工智能助手偏好的选项。Claude的开发商Anthropic在一项研究人工智能对决策影响的研究中得出了这一结果，半岛电视台报道。

涉及50名分析师的实验

该研究有50名专业分析师参与。他们被要求为一个虚构的农民合作社提供咨询，该合作社需要确定面向其成员的咨询项目是否有效，以及是否应当扩大该项目。

在作出最终建议前，参与者必须在两个有充分依据的选项之间作出四次选择。分析师不知道，Anthropic已将他们每个人的人工智能助手设置为倾向于某一特定决定。研究人员借此衡量系统的立场是否会影响专业人士的决定。

参与者改变了先前的看法

如果参与者在咨询人工智能前已有自己的立场，那么当助手不同意该立场时，他们会在60%的情况下改变决定。Anthropic表示，如果没有这种影响，两个选项之间的选择大致会平均分配。

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此外，77%的分析师在解释自己的决定时使用了人工智能的论点。与此同时，只有15%的人直接将人工智能列为其推理的来源。

该论文作者Amaç Herdagdelen、Hailey Joren和Alex Tamkin指出，人们依赖人工智能的倾向可能连专家本人也难以察觉。他们认为，人工智能的初始设置可能影响重要的政策决定，尤其是人工智能安全领域的决定。

Anthropic也指出了该研究的局限性：它仅涵盖一项任务，而且人工智能助手被特意设置为支持某一特定选项。

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