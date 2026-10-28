印度南部卡纳塔克邦的农民正在抗议一项征收农业用地的计划，该土地将用于在班加罗尔附近建设规划中的综合城镇，其中一部分拟划拨给与人工智能相关的产业。据Channel NewsAsia报道。

Greater Bengaluru Integrated Township项目计划在班加罗尔西南方向的比达迪镇附近实施。该项目范围内超过800公顷土地计划用于与人工智能相关的产业及相关行业。今年6月，邦政府就项目第一阶段在三个村庄征收约210公顷土地发布了最终通知。

农民抗议

来自多个村庄的数百名农民反对该计划已超过18个月。他们担心失去肥沃的农地，那里种植包括槟榔、椰子和香蕉在内的作物，也饲养蚕。环保人士洛克什·B. S.指出，当地农业具有多样性。

45岁的抗议参与者妮拉表示，她的家庭拥有约4公顷土地，这块土地在家族中代代相传。她说，种植桑蚕和槟榔所得的收入帮助支付了孩子们的教育费用。

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土地征收通知发布一个月后，卡纳塔克邦政府向农民保证，不会强制征收土地。邦政府还任命了一个委员会，负责审查该城镇项目并考虑公众的不同立场。

供水问题

卡纳塔克邦人工智能基础设施的扩张也引发了对水资源的担忧。班加罗尔有31个数据中心正在运营，该市还计划建设新的设施。在Electronic City地区，由IT专家普拉奈·杜贝领导的一个公民团体表示，由于未接入城市供水管网，近150个住宅小区依赖私人运水车供水。

该团体成员认为，需要用水冷却计算设备的数据中心加剧了居民面临的缺水问题。卡纳塔克邦内政部长普里扬克·哈尔格同时负责信息技术和生物技术事务，他将使用处理后的废水、液冷以及更广泛地使用可再生能源列为可能的解决方案。

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