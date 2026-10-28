Фермери біля Бенгалуру протестують проти плану вилучення 210 га землі — Channel NewsAsia

У штаті Карнатака на півдні Індії фермери протестують проти планів придбати сільськогосподарські землі для запланованого інтегрованого містечка поблизу Бенгалуру, частину якого хочуть відвести під галузі, пов’язані зі штучним інтелектом. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Проєкт Greater Bengaluru Integrated Township мають реалізувати біля міста Бідаді, на південний захід від Бенгалуру. Понад 800 гектарів у його межах планують призначити для індустрій, пов’язаних зі ШІ, та суміжних галузей. У червні влада штату видала остаточне повідомлення про придбання близько 210 гектарів землі у трьох селах на першому етапі проєкту.

Протести фермерів

Сотні фермерів із кількох сіл виступають проти плану вже понад 18 місяців. Вони побоюються втрати родючих угідь, на яких вирощують, зокрема, бетелеві горіхи, кокоси й банани, а також розводять шовкопрядів. Еколог Локеш Б. С. зазначив, що місцеве сільське господарство є різноманітним.

Одна з учасниць протесту, 45-річна Ніла, чия родина володіє приблизно чотирма гектарами землі, сказала, що ділянка передавалася в родині з покоління в покоління. За її словами, прибутки від вирощування шовку та бетелевих горіхів допомагали оплачувати освіту її дітей.

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Через місяць після повідомлення про придбання землі влада Карнатаки запевнила фермерів, що землю не забиратимуть примусово. Також уряд штату призначив комітет, який має переглянути проєкт містечка та врахувати різні позиції громадськості.

Питання водопостачання

Розширення ШІ-інфраструктури в Карнатаці викликає також занепокоєння щодо водних ресурсів. У Бенгалуру працює 31 дата-центр, також у місті планують нові об’єкти. У районі Electronic City громадська група, яку очолює IT-фахівець Пранай Дубей, заявляє, що майже 150 житлових комплексів залежать від приватних водовозів через відсутність підключення до міського водогону.

Учасники цієї групи вважають, що дата-центри, яким потрібна вода для охолодження обчислювального обладнання, посилюють проблему дефіциту води для жителів. Міністр внутрішніх справ Карнатаки Пріянк Харге, який також відповідає за інформаційні технології та біотехнології, назвав серед можливих рішень використання очищених стічних вод, рідинне охолодження та ширше застосування відновлюваної енергії.

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