W południowoindyjskim stanie Karnataka rolnicy protestują przeciwko planom nabycia gruntów rolnych pod planowane zintegrowane miasteczko w pobliżu Bengaluru, którego część ma zostać przeznaczona dla branż związanych ze sztuczną inteligencją. Poinformowała o tym Channel NewsAsia.

Projekt Greater Bengaluru Integrated Township ma zostać zrealizowany w pobliżu miasta Bidadi, na południowy zachód od Bengaluru. Ponad 800 hektarów w jego granicach ma zostać przeznaczonych dla branż związanych z AI i sektorów pokrewnych. W czerwcu władze stanowe wydały ostateczne zawiadomienie o nabyciu około 210 hektarów ziemi w trzech wsiach na pierwszym etapie projektu.

Protesty rolników

Setki rolników z kilku wsi sprzeciwiają się temu planowi od ponad 18 miesięcy. Obawiają się utraty żyznych gruntów, na których uprawiają między innymi orzechy betelowe, kokosy i banany, a także hodują jedwabniki. Ekolog Lokesh B. S. zauważył, że lokalne rolnictwo jest zróżnicowane.

Jedna z uczestniczek protestu, 45-letnia Neela, której rodzina posiada około czterech hektarów ziemi, powiedziała, że działka była przekazywana w rodzinie z pokolenia na pokolenie. Według niej dochody z produkcji jedwabiu i uprawy orzechów betelowych pomagały opłacać edukację jej dzieci.

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Miesiąc po zawiadomieniu o nabyciu ziemi władze Karnataki zapewniły rolników, że ziemia nie zostanie odebrana siłą. Rząd stanowy powołał również komitet, który ma ponownie przeanalizować projekt miasteczka i uwzględnić różne stanowiska społeczne.

Kwestie zaopatrzenia w wodę

Rozbudowa infrastruktury AI w Karnatace budzi również obawy dotyczące zasobów wodnych. W Bengaluru działa 31 centrów danych, a w mieście planowane są także nowe obiekty. W rejonie Electronic City grupa obywatelska, której przewodzi specjalista IT Pranay Dubey, twierdzi, że blisko 150 kompleksów mieszkalnych zależy od prywatnych cystern z wodą z powodu braku podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej.

Członkowie tej grupy uważają, że centra danych, które potrzebują wody do chłodzenia sprzętu obliczeniowego, pogłębiają problem niedoboru wody dla mieszkańców. Minister spraw wewnętrznych Karnataki Priyank Kharge, który odpowiada również za technologie informacyjne i biotechnologię, wymienił wykorzystanie oczyszczonych ścieków, chłodzenie cieczą oraz szersze wykorzystanie energii odnawialnej jako możliwe rozwiązania.

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