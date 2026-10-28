Amazon zaprezentował inteligentny głośnik Echo Studio with Home Camera z wbudowanym aparatem o rozdzielczości 13 megapikseli. Urządzenie może określać, gdzie użytkownik znajduje się w pomieszczeniu, i dostosowywać głośność muzyki lub audiobooka podczas jego przemieszczania się. O nowości informuje Ars Technica.

Aparat i Alexa+

Według Amazona Alexa+ będzie mogła widzieć i rozpoznawać przedmioty przed aparatem oraz pomagać użytkownikowi w czasie rzeczywistym. Na przykład można pokazać pudełko z grą planszową i poprosić o wyjaśnienie zasad albo pokazać opakowanie płatków śniadaniowych, aby zamówić inne smaki.

Głośnik można także wykorzystywać jako kamerę domową: właściciel będzie mógł zdalnie oglądać pomieszczenie ze smartfona, między innymi aby sprawdzić zwierzę domowe lub to, czy światło jest włączone. W przyszłości Amazon planuje dodać możliwość połączenia urządzenia z Fire TV do rozmów wideo, ale nie podał terminu uruchomienia tej funkcji.

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Specyfikacja i prywatność

Nowy model ma takie same komponenty audio jak zwykły Echo Studio: 3,75-calowy głośnik niskotonowy i trzy przetworniki pełnozakresowe. Obie wersje obsługują Dolby Atmos, bezstratny dźwięk w jakości HD oraz funkcję Advanced Room Adaptation, która według Amazona stale dostosowuje brzmienie do akustyki pomieszczenia.

Oba urządzenia są wyposażone w zestaw czterech mikrofonów i procesor AZ3 Pro z akceleratorem AI dla generatywnego asystenta Alexa+. Aparat można wyłączyć w aplikacji Alexa, a na urządzeniu znajduje się specjalny przycisk do wyłączania mikrofonów i aparatu. Amazon oświadczył również, że podczas przesyłania obrazu lub wideo do chmury w Echo Studio with Home Camera włącza się wbudowana dioda LED.

Echo Studio with Home Camera kosztuje 250 dolarów, czyli o 30 dolarów więcej niż wersja bez aparatu.

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