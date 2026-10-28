Amazon представила Echo Studio з 13-мегапіксельною камерою — Ars Technica

Amazon представила розумну колонку Echo Studio with Home Camera із вбудованою 13-мегапіксельною камерою. Пристрій може визначати місце перебування користувача в кімнаті та коригувати гучність музики або аудіокнижки під час його переміщення. Про новинку повідомляє Ars Technica.

Камера та Alexa+

За заявою Amazon, Alexa+ зможе бачити й розпізнавати предмети перед камерою та допомагати користувачеві в реальному часі. Наприклад, можна показати коробку з настільною грою й попросити пояснити правила або продемонструвати упаковку пластівців, щоб замовити інші смаки.

Колонку також можна використовувати як домашню камеру: власник зможе віддалено переглядати приміщення зі смартфона, зокрема щоб перевірити домашню тварину або ввімкнене світло. У майбутньому Amazon планує додати можливість поєднання пристрою з Fire TV для відеодзвінків, але строків запуску цієї функції не назвала.

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Характеристики та приватність

Нова модель має такі самі аудіокомпоненти, як звичайна Echo Studio: 3,75-дюймовий низькочастотний динамік і три широкосмугові драйвери. Обидві версії підтримують Dolby Atmos, звук без втрат у HD-якості та функцію Advanced Room Adaptation, яка, за даними Amazon, постійно налаштовує звучання відповідно до акустики приміщення.

Обидва пристрої оснащені масивом із чотирьох мікрофонів і процесором AZ3 Pro з ШІ-прискорювачем для генеративного помічника Alexa+. Камеру можна вимкнути у застосунку Alexa, а на пристрої є спеціальна кнопка для вимкнення мікрофонів і камери. Amazon також заявила, що під час передавання зображення або відео до хмари на Echo Studio with Home Camera вмикається вбудований світлодіод.

Echo Studio with Home Camera коштує 250 доларів, що на 30 доларів дорожче за версію без камери.

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