Amazon представила умную колонку Echo Studio with Home Camera со встроенной 13-мегапиксельной камерой. Устройство может определять местонахождение пользователя в комнате и регулировать громкость музыки или аудиокниги во время его перемещения. О новинке сообщает Ars Technica.

Камера и Alexa+

По заявлению Amazon, Alexa+ сможет видеть и распознавать предметы перед камерой и помогать пользователю в реальном времени. Например, можно показать коробку с настольной игрой и попросить объяснить правила или продемонстрировать упаковку хлопьев, чтобы заказать другие вкусы.

Колонку также можно использовать как домашнюю камеру: владелец сможет удаленно просматривать помещение со смартфона, в том числе чтобы проверить домашнее животное или включенный свет. В будущем Amazon планирует добавить возможность сопряжения устройства с Fire TV для видеозвонков, однако срок запуска этой функции не назвала.

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Характеристики и конфиденциальность

Новая модель имеет такие же аудиокомпоненты, как обычная Echo Studio: 3,75-дюймовый низкочастотный динамик и три широкополосных драйвера. Обе версии поддерживают Dolby Atmos, звук без потерь в HD-качестве и функцию Advanced Room Adaptation, которая, по данным Amazon, постоянно настраивает звучание в соответствии с акустикой помещения.

Оба устройства оснащены массивом из четырех микрофонов и процессором AZ3 Pro с ИИ-ускорителем для генеративного помощника Alexa+. Камеру можно отключить в приложении Alexa, а на устройстве есть специальная кнопка для отключения микрофонов и камеры. Amazon также заявила, что при передаче изображения или видео в облако на Echo Studio with Home Camera включается встроенный светодиод.

Echo Studio with Home Camera стоит 250 долларов, что на 30 долларов дороже версии без камеры.

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