Amazon推出了智能音箱Echo Studio with Home Camera，内置一颗1300万像素摄像头。该设备能够确定用户在房间内的位置，并在用户移动时调节音乐或有声读物的音量。Ars Technica报道了这款新品。

摄像头与Alexa+

Amazon表示，Alexa+将能够看到并识别摄像头前的物体，并实时帮助用户。例如，用户可以展示一盒桌游并要求解释规则，或展示一包麦片，以订购其他口味。

该音箱还可以用作家庭摄像头：用户可通过智能手机远程查看房间，例如查看宠物情况或确认灯是否打开。未来，Amazon计划增加将该设备与Fire TV配对以进行视频通话的功能，但尚未公布这项功能的上线时间。

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规格与隐私

新款型号拥有与普通Echo Studio相同的音频组件：一个3.75英寸低音扬声器和三个全频驱动单元。两个版本均支持Dolby Atmos、HD无损音频以及Advanced Room Adaptation功能。Amazon称，该功能会根据房间声学条件持续调整声音。

两款设备均配备四麦克风阵列和AZ3 Pro处理器，后者带有用于生成式Alexa+助手的AI加速器。摄像头可在Alexa应用中关闭，设备上还设有用于关闭麦克风和摄像头的专用按钮。Amazon还表示，在Echo Studio with Home Camera向云端传输图像或视频时，内置LED指示灯会亮起。

Echo Studio with Home Camera售价250美元，比无摄像头版本贵30美元。

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