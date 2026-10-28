W Stanach Zjednoczonych tryb AI Mode firmy Google nie zawsze udzielał bezpośredniej odpowiedzi na pytania o zwycięzcę wyborów prezydenckich w 2020 roku, lecz proponował zapoznanie się z oficjalnym raportem Federalnej Komisji Wyborczej. Podobną reakcję dziennikarz Ars Technica otrzymał na pytanie o zwycięzcę wyborów w 2024 roku.

Odpowiedzi zależały od zapytania

Podczas testów AI Mode również nie wskazał bezpośrednio zwycięzcy wyborów w 2012 roku, lecz wyświetlił link do bazy danych The American Presidency Project. Jednocześnie system udzielał szczegółowych i poprawnych odpowiedzi dotyczących wyników innych wyborów prezydenckich, począwszy od 2000 roku.

Inni pracownicy redakcji odnotowali odmienne wyniki. Zestaw cykli wyborczych, w przypadku których AI Mode odpowiadał bezpośrednio lub kierował do zewnętrznych źródeł, różnił się zależnie od użytkownika. Na pytanie o kontrolę nad Senatem po wyborach w 2020 roku system zalecił sprawdzenie oficjalnych zapisów Kongresu, jednak w odniesieniu do wyborów w 1992 roku bezpośrednio podał, że Demokraci mieli większość w Senacie.

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Odpowiedzi poza USA

Według Ars Technica podczas dostępu do AI Mode przez VPN z Tajwanu, Rosji, Francji i Kanady system udzielał dokładnych i bezpośrednich odpowiedzi na pytania o wyniki niedawnych wyborów w USA. Ponowne wysłanie tych samych zapytań również mogło zmienić odpowiedź: w kilku przypadkach AI Mode następnie wskazywał zwycięzcę i odwoływał się do danych Google Civics.

Zapytany o takie zachowanie, AI Mode wyjaśnił je rygorystycznymi filtrami bezpieczeństwa dotyczącymi niedawnych i wrażliwych tematów związanych z wyborami. System oświadczył, że w przypadku niedawnych wyborów lub tematów związanych z urzędującymi politykami automatycznie kieruje użytkowników do certyfikowanych państwowych baz danych, aby uniknąć rozpowszechniania niezweryfikowanych danych lub dezinformacji. Redakcja zaznacza, że modele językowe nie zawsze wiarygodnie wyjaśniają własne wewnętrzne procesy.

Gemini, inny model Google, a także ChatGPT, Claude i model America.gov, według obserwacji dziennikarza, bezpośrednio wskazywały zwycięzców ostatnich wyborów prezydenckich. Przedstawiciel Google powiedział Ars Technica, że firma bada tę sprawę.

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