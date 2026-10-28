В США режим AI Mode от Google в ответ на вопросы о победителе президентских выборов 2020 года не всегда давал прямой ответ, а предлагал обратиться к официальному отчету Федеральной избирательной комиссии. Аналогичную реакцию журналист Ars Technica получил и на вопрос о победителе выборов 2024 года.

Ответы зависели от запроса

Во время тестирования AI Mode также не назвал напрямую победителя выборов 2012 года, вместо этого показав ссылку на базу данных The American Presidency Project. В то же время система давала подробные и правильные ответы о результатах других президентских выборов, начиная с 2000 года.

Другие сотрудники издания зафиксировали иные результаты. Набор избирательных циклов, по которым AI Mode отвечал прямо или направлял к внешним источникам, различался в зависимости от пользователя. На вопрос о контроле над Сенатом после выборов 2020 года система рекомендовала проверить официальные записи Конгресса, однако относительно выборов 1992 года она прямо сообщила о большинстве демократов в Сенате.

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Ответы за пределами США

По данным Ars Technica, при доступе к AI Mode через VPN из Тайваня, России, Франции и Канады система давала точные и прямые ответы на вопросы о результатах недавних выборов в США. Повторная отправка тех же запросов также могла изменить ответ: в нескольких случаях AI Mode после этого называл победителя и ссылался на данные Google Civics.

На вопрос о таком поведении AI Mode объяснил его строгими фильтрами безопасности для недавних и чувствительных тем, связанных с выборами. Система заявила, что в отношении недавних выборов или тем, связанных с действующими политиками, автоматически направляет пользователей к сертифицированным государственным базам данных, чтобы избежать распространения непроверенных данных или дезинформации. Издание отмечает, что языковые модели не всегда надежно объясняют собственные внутренние процессы.

Gemini, другая модель Google, а также ChatGPT, Claude и модель America.gov, по наблюдениям журналиста, прямо называли победителей последних президентских выборов. Представитель Google сообщил Ars Technica, что компания изучает этот вопрос.

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