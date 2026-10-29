iPhone Duo после старта продаж: что говорят блогеры, почему возник дефицит и сколько может заработать Apple

Первый складной смартфон Apple — iPhone Duo — вызвал значительный интерес ещё до начала официальных продаж. Предзаказы, которые открылись 16 октября, быстро привели к увеличению сроков ожидания: для части покупателей доставка сдвинулась аж на январь 2027 года. Однако ажиотаж вокруг новинки не означает, что она оказалась идеальной. Несмотря на цену от 1999 долларов, iPhone Duo получил неоднозначные оценки из-за особенностей конструкции, возможностей камер и недостатков программного обеспечения.

Известные технологические обозреватели Маркес Браунли, Арун Майни, Джоанна Стерн и Тайлер Сталман уже поделились своими впечатлениями от нового смартфона. Среди главных преимуществ они отмечают большой складной дисплей, возможности многозадачности и удобство работы с контентом. В то же время эксперты обращают внимание на компромиссы, с которыми придется столкнуться владельцам Duo, особенно если сравнивать его с традиционными флагманами Apple.

UA.News собрало оценки популярных блогеров и технологических экспертов, разобрало основные преимущества и недостатки iPhone Duo, а также выяснило, где можно приобрести новинку, почему возник дефицит и что на данный момент известно об объемах её продаж.

Что представляет собой iPhone Duo

Apple представила iPhone Duo 9 сентября, а первые покупатели получили его 23 октября. Это смартфон с двумя дисплеями: внешним на 5,4 дюйма и внутренним складным на 7,6 дюйма. В закрытом состоянии им можно пользоваться для коротких сообщений, звонков и фотографирования; в раскрытом — читать, смотреть видео или работать с двумя приложениями одновременно.

Устройство оснащено чипом A20 Pro, титановым корпусом и двумя задними камерами на 48 мегапикселей. Внутренний дисплей имеет матовое нанотекстурированное покрытие, которое уменьшает блики и делает сгиб менее заметным. В разложенном состоянии толщина составляет 5,2 мм, в закрытом — 11,3 мм, а вес достигает 254 граммов.

В США базовая версия с 256 ГБ памяти стоит 1999 долларов, модель на 512 ГБ — 2199 долларов, на 1 ТБ — 2599 долларов, на 2 ТБ — 3199 долларов. В то же время Duo не повторяет весь набор возможностей iPhone Pro: здесь нет отдельного телеобъектива, а вместо распознавания лиц Face ID используется сканер отпечатков Touch ID в боковой кнопке.

За что блогеры хвалят iPhone Duo: экран, конструкция и автономность

Больше всего положительных оценок получил внутренний дисплей. Маркес Браунли, известный как MKBHD, и Арун Майни с канала Mrwhosetheboss отметили его антибликовые свойства и едва заметную складку. Это важно именно для складного устройства: центральный сгиб постоянно находится в поле зрения во время чтения, просмотра фотографий или работы с документом.

Нанотекстура не устраняет сгиб физически, но меняет восприятие поверхности. Отражения меньше подчеркивают неровности, поэтому при обычном взгляде экран выглядит более ровным. Джоанна Стерн в своём еженедельном обзоре особо похвалила использование матового дисплея на улице. В таком сценарии преимущество ощущается не в цифрах яркости, а в том, насколько комфортно видеть содержимое экрана.

Обозреватели также обращают внимание на переход между двумя дисплеями. Браунли похвалил плавность этого процесса: раскрытие должно восприниматься как продолжение работы, а не как переключение на другое устройство. Украинский автор, специализирующийся на технологиях, Александр Ляпота на сайте Keddr ещё после презентации выделил анимацию раскрытия как удачную деталь интерфейса Apple.

Еще одно преимущество — возможность менять положение устройства. Стерн описывает Duo как телефон, который в зависимости от раскрытия может превращаться в маленький планшет, настольные часы или подобие крошечного ноутбука. Это не означает полноценной замены компьютера, но дает больше вариантов для видеосвязи, просмотра контента или фотографирования без необходимости постоянно держать устройство в руках.

Положительным результатом стала и автономность. Если верить Браунли, смартфон регулярно заканчивал день с более чем 30% заряда. Майни также положительно оценил батарею: в его сравнении Duo работал дольше, чем меньший по размеру iPhone 18 Pro. Это важно для нового формата, от которого можно было ожидать существенной потери времени работы из-за большого дисплея.

Отдельный тест Марка Спунауэра из Tom’s Guide показал 13 часов 20 минут просмотра веб-страниц через 5G при фиксированной яркости. Galaxy Z Fold8 в том же сравнении показал 10 часов 6 минут, а iPhone 18 Pro Max — 17 часов 31 минуту. Таким образом, Duo не стал рекордсменом среди всех iPhone, но продемонстрировал убедительный результат для складного устройства.

Какие недостатки iPhone Duo чаще всего отмечают обозреватели

Наиболее последовательная критика касается программного обеспечения. Большой дисплей полезен только тогда, когда приложение умеет отображать на нём больше информации. В первых обзорах часть приложений оставалась узким мобильным окном с чёрными полями, из-за чего покупатель не получал ожидаемой пользы от дополнительной площади.

Браунли демонстрировал проблемы с использованием пространства в Spotify, Google Maps, Discord и Google Calendar. Майни обратил внимание на Google Docs и отдельные игры.

«От телефона за 2000 долларов я ожидал значительно лучшего опыта работы с приложениями с самого первого дня», — сказал Mrwhosetheboss в своём обзоре.

Джулиан Чоккатту из WIRED обратил внимание и на ограничения самой многозадачности. Два приложения можно открыть рядом, но их разделение зафиксировано в соотношении 50 на 50. Пользователь не может произвольно отвести больше места одному окну. Для условной таблицы и мессенджера это означает, что оба получат одинаковую площадь, хотя документу могло бы понадобиться больше.

Вторая группа претензий — физическое удобство. Александр Ляпота в предыдущем обзоре после презентации выделил вес и толщину, а также отсутствие Action Button. Восхищение тонким раскрытым корпусом не отменяет того, что закрытое устройство имеет толщину 11,3 мм. Именно в таком виде его носят в кармане и часто используют одной рукой.

Отказ от Face ID тоже оказался более заметным, чем простая замена одного способа разблокировки другим. Браунли обратил внимание на задержку Touch ID, а Майни — на удобство доступа к сканеру в разложенном состоянии. Когда действие повторяется десятки раз в день, даже небольшое изменение привычного движения влияет на общее впечатление.

Что касается нагрева, мнения расходятся. Стерн столкнулась с ним во время видеосвязи и работы с камерой. Майни в длительном стресс-тесте зафиксировал нагрев iPhone 18 Pro Max, но не счёл разницу чрезвычайно заметной при обычных действиях.

Почему мнения о камерах iPhone Duo разделились

Камеры стали отдельной темой дискуссии, поскольку цена Duo создает ожидания лучших возможностей от Apple. Однако у складного смартфона нет отдельного телеобъектива. Для части обозревателей именно это перевешивает преимущества большого экрана, даже если основная камера хорошо справляется с обычной съемкой.

Арун Майни признал, что основная камера оказалась лучше, чем он ожидал, но лично не готов отказаться от телеобъектива. Это претензия к набору инструментов: возможность качественно приблизить удаленный объект для него важнее других преимуществ формата. Поэтому его рекомендация для новичков в сфере складных смартфонов остается в пользу обычных iPhone Pro.

Фотограф Тайлер Сталман сосредоточил внимание на результате съемки. Сравнивая основную камеру Duo с iPhone 18 Pro, он отметил: «Большинство людей не заметят разницы». По его оценке, во многих условиях освещения фотографии похожи; при слабом свете у Pro есть преимущество, но оно не обязательно будет очевидным для каждого пользователя.

В то же время Сталман высоко оценил возможности, доступные благодаря двум экранам. Для селфи можно использовать основную камеру, видя себя на внешнем дисплее. Если снимают другого человека, он тоже может контролировать кадр. Это позволяет проверить положение, композицию и выражение лица ещё до съёмки, а не переделывать снимок после просмотра.

Слабым местом стала внутренняя подэкранная камера. Браунли резко оценил её фотографии, а издание MacRumors отметило, что видео у неё получается лучше, чем статичные кадры. При этом пользователь не ограничен именно ею: есть внешняя фронтальная камера и возможность снимать себя основной. Это смягчает недостаток, но не делает качество всех камер одинаковым.

Майкл Фишер, известный как MrMobile, вообще назвал камеры Duo лучшими среди складных смартфонов, доступных в США. Его точка отсчёта отличается от сравнения с iPhone 18 Pro: он оценивает устройство среди конкурентов того же формата.

Из обзоров следует, что Duo не стоит автоматически считать ни слабым камерофоном, ни лучшим iPhone для съемки. Он предлагает другой баланс: удобнее контролировать кадр благодаря двум дисплеям, но набор объективов уступает привычному флагману. Выбор зависит от того, что для человека важнее: новые способы фотографирования или универсальность камер.

Где можно купить iPhone Duo и сколько он стоит в Украине

Продажи первого складного смартфона Apple сопровождаются значительным спросом и длительным ожиданием поставок. На официальном американском сайте Apple доступно оформление заказов на все четыре конфигурации памяти. Однако после открытия предзаказов 16 октября сроки доставки для части покупателей в США и Великобритании сдвинулись до января 2027 года.

В то же время Apple предусмотрела отдельные партии смартфонов для розничных магазинов. Из-за этого доступность iPhone Duo зависит от страны, города и конкретной конфигурации. Даже если оформление заказа через интернет предполагает несколько месяцев ожидания, в отдельных торговых точках устройство может появиться раньше.

В Украине iPhone Duo также постепенно выходит на рынок. По состоянию на 29 октября украинские продавцы уже опубликовали ориентировочные цены на все конфигурации смартфона, а начало продаж ожидается 30 октября. При этом фактическая доступность устройств может отличаться в зависимости от объема памяти и сроков поставки.

Ориентировочные цены на iPhone Duo в Украине:

256 ГБ — 133 999 грн;

512 ГБ — 146 999 грн;

1 ТБ — 173 999 грн;

2 ТБ — 213 999 грн.

Самые дорогие конфигурации пока остаются менее доступными, а для некоторых версий продавцы ещё не называют точной даты появления в продаже. Поэтому даже после официального старта покупателям может понадобиться дополнительное время, чтобы приобрести смартфон с желаемым объёмом памяти.

Почему возник дефицит iPhone Duo

Дефицит объясняется сочетанием спроса и ограниченного первоначального предложения. Первый складной iPhone привлек внимание покупателей, которые хотели попробовать новый формат без перехода на Android. Однако очередь зависит не только от количества желающих: не менее важно, сколько готовых смартфонов производитель может поставить в конкретную неделю.

Еще до старта продаж появились сообщения о сложной наладке производства. MacRumors сообщал, что по состоянию на 17 сентября выход годных изделий на финальной сборке лишь немного превышал 60%. Информация поступила от источника в цепочке поставок; Apple её публично не подтверждала.

Согласно тому же сообщению, сложности касались не только финальной сборки, но и дисплеев, а также деталей шарнира. Для нового формата важно согласовать работу гибкой панели, механизма сгибания, корпуса и внутренних соединений. Если поставки одного из ключевых узлов отстают, увеличение количества других деталей не приводит к немедленному росту количества готовых телефонов.

Какие проблемы возникли с iPhone Duo и сколько Apple может заработать на продажах

Первые дни продаж iPhone Duo не обошлись без проблем. Некоторые владельцы начали жаловаться на трещины внутреннего дисплея, которые появлялись вдоль места сгиба. 26 октября Apple официально признала, что такая проблема действительно существует, но касается небольшого количества смартфонов. Компания предложила пострадавшим покупателям обращаться в AppleCare для замены устройства.

Ситуация быстро привлекла внимание социальных сетей. Наряду с реальными фотографиями поврежденных смартфонов начали распространяться изображения, созданные искусственным интеллектом, а также видео, на которых блогеры намеренно испытывали прочность новинки. Из-за этого определить истинные масштабы проблемы стало сложнее. В то же время сообщений о массовом отзыве iPhone Duo нет, а дефицит устройств возник еще до появления первых жалоб.

Несмотря на эти трудности, интерес к новому смартфону остается высоким. По данным MacRumors, Apple решила увеличить заказ на производство iPhone Duo примерно на 44% — с 9,7 до 14 миллионов устройств. Этот объем рассчитан на первые 12 месяцев продаж, то есть включает значительную часть 2027 года.

При этом точное количество уже проданных iPhone Duo компания пока не раскрывает. Аналитики Counterpoint Research прогнозируют, что к концу 2026 года Apple сможет реализовать около 6 миллионов складных смартфонов. При стартовой цене в 1999 долларов это соответствует примерно 12 миллиардам долларов потенциальных продаж в розничных ценах.

Есть и более оптимистичные прогнозы. Аналитик Джин Мюнстер из Deepwater Asset Management ожидает, что в 2027 финансовом году Apple сможет продать до 20 миллионов iPhone Duo. По его оценке, переход части покупателей с более дешевых iPhone на складную модель может добавить около 8 миллиардов долларов к прогнозируемой выручке от смартфонов по сравнению с ожиданиями рынка.

Однако высокий спрос на старте ещё не гарантирует долгосрочного успеха. Apple придётся не только увеличить производство, но и устранить проблемы с дисплеями, а также улучшить работу приложений на большом экране. Именно от этого будет зависеть, останется ли iPhone Duo дорогим устройством для технологических энтузиастов или станет полноценной альтернативой обычным iPhone для более широкой аудитории.

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