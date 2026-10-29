iPhone Duo po rozpoczęciu sprzedaży: co mówią blogerzy, dlaczego pojawił się niedobór i ile może zarobić Apple

Pierwszy składany smartfon Apple — iPhone Duo — wzbudził ogromne zainteresowanie jeszcze przed rozpoczęciem oficjalnej sprzedaży. Przedsprzedaż, która ruszyła 16 października, szybko spowodowała wydłużenie czasu oczekiwania: dla części nabywców termin dostawy przesunął się aż na styczeń 2027 roku. Jednak szum wokół nowości nie oznacza, że okazała się ona idealna. Pomimo ceny wynoszącej od 1999 dolarów iPhone Duo zebrał mieszane recenzje ze względu na specyfikę konstrukcji, możliwości aparatów oraz niedociągnięcia oprogramowania.

Znani recenzenci technologiczni – Marquez Brownlee, Arun Maini, Joanna Stern i Tyler Stalman – podzielili się już swoimi wrażeniami na temat nowego smartfona. Wśród głównych zalet wymieniają duży, składany wyświetlacz, możliwości wielozadaniowości oraz wygodę pracy z treściami. Jednocześnie eksperci zwracają uwagę na kompromisy, z którymi będą musieli się zmierzyć właściciele Duo, zwłaszcza jeśli porównać go z tradycyjnymi flagowcami Apple.

UA.News zebrało opinie popularnych blogerów i ekspertów technologicznych, przeanalizowało główne zalety i wady iPhone'a Duo, a także ustaliło, gdzie można kupić tę nowość, dlaczego pojawił się niedobór i co obecnie wiadomo o wielkości jego sprzedaży.

Czym jest iPhone Duo

Firma Apple zaprezentowała iPhone'a Duo 9 września, a pierwsi nabywcy otrzymali go 23 października. Jest to smartfon z dwoma wyświetlaczami: zewnętrznym o przekątnej 5,4 cala oraz wewnętrznym, składanym, o przekątnej 7,6 cala. Gdy jest zamknięty, można go używać do wysyłania krótkich wiadomości, wykonywania połączeń i robienia zdjęć; po rozłożeniu — do czytania, oglądania filmów lub pracy z dwiema aplikacjami jednocześnie.

Urządzenie wyposażono w procesor A20 Pro, tytanową obudowę oraz dwa tylne aparaty o rozdzielczości 48 megapikseli. Wewnętrzny wyświetlacz ma matową, nanostrukturalną powłokę, która zmniejsza odblaski i sprawia, że zagięcie jest mniej widoczne. W stanie rozłożonym grubość wynosi 5,2 mm, w stanie zamkniętym — 11,3 mm, a waga sięga 254 gramów.

W Stanach Zjednoczonych podstawowa wersja z 256 GB pamięci kosztuje 1999 dolarów, model z 512 GB — 2199 dolarów, z 1 TB — 2599 dolarów, a z 2 TB — 3199 dolarów. Jednocześnie Duo nie powiela całego zestawu funkcji iPhone’a Pro: nie ma tu oddzielnego teleobiektywu, a zamiast rozpoznawania twarzy Face ID stosowany jest skaner odcisków palców Touch ID w przycisku bocznym.

Za co blogerzy chwalą iPhone’a Duo: ekran, konstrukcję i czas pracy na baterii

Najwięcej pozytywnych opinii zebrał wewnętrzny wyświetlacz. Marques Brownlee, znany jako MKBHD, oraz Arun Maini z kanału Mrwhosetheboss zwrócili uwagę na jego właściwości antyodblaskowe i ledwo zauważalną fałdę. Jest to istotne właśnie w przypadku urządzenia składanego: centralne zagięcie znajduje się stale w polu widzenia podczas czytania, przeglądania zdjęć lub pracy z dokumentem.

Nanotekstura nie usuwa fizycznie zagięcia, ale zmienia postrzeganie powierzchni. Odblaski w mniejszym stopniu podkreślają nierówności, dlatego przy zwykłym spojrzeniu ekran wydaje się bardziej równy. Joanna Stern w swoim cotygodniowym przeglądzie szczególnie pochwaliła korzystanie z matowego wyświetlacza na zewnątrz. W takiej sytuacji zaleta nie polega na wartościach jasności, ale na tym, jak komfortowo widać zawartość ekranu.

Recenzenci zwracają również uwagę na przejście między dwoma wyświetlaczami. Brownlee pochwalił płynność tego procesu: rozkładanie urządzenia powinno być postrzegane jako kontynuacja pracy, a nie przełączanie się na inne urządzenie. Ukraiński autor zajmujący się technologią, Oleksandr Lyapota, na stronie Keddr jeszcze po prezentacji wyróżnił animację otwierania jako udany element interfejsu Apple.

Kolejną zaletą jest możliwość zmiany pozycji urządzenia. Stern opisuje Duo jako telefon, który w zależności od sposobu rozłożenia może przekształcić się w mały tablet, zegar stołowy lub coś w rodzaju miniaturowej laptopa. Nie oznacza to pełnego zastąpienia komputera, ale daje więcej możliwości prowadzenia wideorozmów, przeglądania treści czy robienia zdjęć bez konieczności ciągłego trzymania urządzenia w rękach.

Pozytywnym wynikiem okazała się również autonomia. Jeśli wierzyć Brownliemu, smartfon regularnie kończył dzień z ponad 30% naładowania. Mainie również pozytywnie ocenił baterię: w jego porównaniu Duo działał dłużej niż mniejszy iPhone 18 Pro. Jest to istotne dla nowego formatu, po którym można było spodziewać się znacznego skrócenia czasu pracy ze względu na duży wyświetlacz.

W osobnym teście przeprowadzonym przez Marka Spoonauera z Tom’s Guide uzyskano wynik 13 godzin i 20 minut przeglądania stron internetowych przez 5G przy stałej jasności ekranu. Galaxy Z Fold8 w tym samym porównaniu osiągnął 10 godzin i 6 minut, a iPhone 18 Pro Max – 17 godzin i 31 minut. Duo nie pobił więc rekordu wśród wszystkich iPhone’ów, ale wykazał się przekonującym wynikiem jak na urządzenie składane.

Jakie wady iPhone'a Duo najczęściej wymieniają recenzenci

Najczęściej powtarzająca się krytyka dotyczy oprogramowania. Duży wyświetlacz jest przydatny tylko wtedy, gdy aplikacja potrafi wyświetlić na nim więcej informacji. W pierwszych recenzjach część aplikacji pozostawała w wąskim oknie mobilnym z czarnymi polami, przez co użytkownik nie czerpał oczekiwanych korzyści z dodatkowej powierzchni.

Brownlee wskazał na problemy z wykorzystaniem przestrzeni w aplikacjach Spotify, Google Maps, Discord i Google Calendar. Maini zwrócił uwagę na Google Docs oraz niektóre gry.

„Od telefonu za 2000 dolarów oczekiwałem znacznie lepszych wrażeń z korzystania z aplikacji już od pierwszego dnia” – napisał Mrwhosetheboss w swojej recenzji.

Julian Choccatt z WIRED zwrócił również uwagę na ograniczenia samej wielozadaniowości. Dwie aplikacje można otworzyć obok siebie, ale ich podział jest ustalony w proporcji 50 na 50. Użytkownik nie może dowolnie przeznaczyć więcej miejsca na jedno okno. W przypadku, powiedzmy, arkusza kalkulacyjnego i komunikatora oznacza to, że oba otrzymają taką samą powierzchnię, chociaż dokument mógłby potrzebować więcej miejsca.

Druga grupa zastrzeżeń dotyczy wygody użytkowania. Oleksandr Lyapota w poprzedniej analizie po prezentacji zwrócił uwagę na wagę i grubość urządzenia, a także na brak przycisku Action Button. Zachwyt nad smukłą obudową po rozłożeniu nie zmienia faktu, że zamknięte urządzenie ma grubość 11,3 mm. Właśnie w takiej postaci nosi się je w kieszeni i często obsługuje jedną ręką.

Rezygnacja z Face ID również okazała się bardziej zauważalna niż zwykła zamiana jednej metody odblokowywania na inną. Brownlee zwrócił uwagę na opóźnienie Touch ID, a Maini – na wygodę dostępu do skanera w stanie rozłożonym. Kiedy czynność ta powtarza się dziesiątki razy dziennie, nawet niewielka zmiana w przyzwyczajonym ruchu wpływa na ogólne wrażenie.

Jeśli chodzi o nagrzewanie się urządzenia, opinie są zróżnicowane. Stern doświadczyła tego podczas wideorozmowy i pracy z kamerą. Maini w długotrwałym teście obciążeniowym odnotował wzrost temperatury iPhone’a 18 Pro Max, ale nie uznał tej różnicy za szczególnie zauważalną podczas zwykłych czynności.

Dlaczego opinie na temat aparatów iPhone'a Duo są podzielone

Aparaty stały się odrębnym tematem dyskusji, ponieważ cena modelu Duo budzi oczekiwania co do najlepszych możliwości Apple. Jednak ten składany smartfon nie posiada oddzielnego teleobiektywu. Dla części recenzentów właśnie to przeważa nad zaletami dużego ekranu, nawet jeśli główny aparat dobrze radzi sobie z codziennym fotografowaniem.

Arun Maini przyznał, że główny aparat okazał się lepszy, niż się spodziewał, ale osobiście nie jest gotowy zrezygnować z teleobiektywu. Jest to zarzut dotyczący zestawu narzędzi: możliwość wysokiej jakości powiększenia odległego obiektu jest dla niego ważniejsza niż inne zalety tego formatu. Dlatego jego rekomendacja dla osób dopiero zaczynających przygodę ze smartfonami składanymi nadal opowiada się na korzyść zwykłych modeli iPhone’a Pro.

Fotograf Tyler Stalman skupił się na efekcie zdjęć. Porównując główny aparat Duo z iPhone'em 18 Pro, zauważył: „Większość ludzi nie zauważy różnicy”. Według jego oceny w wielu warunkach oświetleniowych zdjęcia są podobne; przy słabym oświetleniu model Pro ma przewagę, ale niekoniecznie będzie ona oczywista dla każdego użytkownika.

Jednocześnie Stalman pochwalił możliwości oferowane przez dwa ekrany. Do robienia selfie można używać głównego aparatu, widząc siebie na zewnętrznym wyświetlaczu. Jeśli fotografowana jest inna osoba, ona również może kontrolować kadr. Pozwala to sprawdzić pozycję, kompozycję i wyraz twarzy jeszcze przed zrobieniem zdjęcia, a nie poprawiać je po obejrzeniu.

Słabym punktem okazał się wewnętrzny aparat podekranowy. Brownlee ostro ocenił jego zdjęcia, a serwis MacRumors zauważył, że lepiej radzi sobie on z filmami niż ze zdjęciami. Jednocześnie użytkownik nie jest ograniczony wyłącznie do tego aparatu: dostępny jest zewnętrzny aparat przedni oraz możliwość robienia selfie głównym aparatem. Łagodzi to tę wadę, ale nie sprawia, że jakość wszystkich aparatów jest jednakowa.

Michael Fisher, znany jako MrMobile, ogólnie uznał aparaty w modelu Duo za najlepsze spośród składanych smartfonów dostępnych w USA. Jego punkt odniesienia różni się od porównania z iPhone’em 18 Pro: ocenia on urządzenie na tle konkurentów o tym samym formacie.

Z recenzji wynika, że Duo nie należy automatycznie uznawać ani za słaby aparat, ani za najlepszy iPhone do robienia zdjęć. Oferuje on inną równowagę: dzięki dwóm wyświetlaczom wygodniej jest kontrolować kadr, ale zestaw obiektywów ustępuje znanemu flagowemu modelowi. Wybór zależy od tego, czy dla danej osoby ważniejsze są nowe sposoby fotografowania, czy też wszechstronność aparatów.

Gdzie można kupić iPhone’a Duo i ile kosztuje na Ukrainie

Sprzedaż pierwszego składanego smartfona Apple wiąże się ze znacznym popytem i długim czasem oczekiwania na dostawę. Na oficjalnej amerykańskiej stronie Apple można złożyć zamówienie na wszystkie cztery konfiguracje pamięci. Jednak po rozpoczęciu przedsprzedaży 16 października terminy dostaw dla części klientów w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii przesunęły się na styczeń 2027 roku.

Jednocześnie firma Apple przeznaczyła osobne partie smartfonów dla sklepów detalicznych. Z tego powodu dostępność iPhone'a Duo zależy od kraju, miasta i konkretnej konfiguracji. Nawet jeśli złożenie zamówienia przez Internet wiąże się z kilkumiesięcznym oczekiwaniem, w niektórych punktach sprzedaży urządzenie może pojawić się wcześniej.

Na Ukrainie iPhone Duo również stopniowo wchodzi na rynek. Na dzień 29 października ukraińscy sprzedawcy opublikowali już orientacyjne ceny wszystkich konfiguracji smartfona, a rozpoczęcie sprzedaży przewiduje się na 30 października. Jednocześnie faktyczna dostępność urządzeń może się różnić w zależności od pojemności pamięci i terminów dostaw.

Orientacyjne ceny iPhone'a Duo na Ukrainie:

256 GB — 133 999 UAH;

512 GB — 146 999 UAH;

1 TB — 173 999 UAH;

2 TB — 213 999 UAH.

Najdroższe konfiguracje pozostają na razie mniej dostępne, a w przypadku niektórych wersji sprzedawcy nie podają jeszcze dokładnej daty wprowadzenia do sprzedaży. Dlatego nawet po oficjalnej premierze kupujący mogą potrzebować dodatkowego czasu, aby zdobyć smartfon z pożądaną pojemnością pamięci.

Skąd wziął się niedobór iPhone'a Duo

Niedobór wynika z połączenia popytu i ograniczonej początkowej podaży. Pierwszy składany iPhone przyciągnął uwagę klientów, którzy chcieli wypróbować nowy format bez przechodzenia na system Android. Jednak kolejka zależy nie tylko od liczby chętnych: równie ważne jest to, ile gotowych smartfonów producent jest w stanie dostarczyć w danym tygodniu.

Jeszcze przed rozpoczęciem sprzedaży pojawiły się doniesienia o trudnościach z uruchomieniem produkcji. Serwis MacRumors poinformował, że na dzień 17 września odsetek produktów nadających się do sprzedaży na etapie końcowego montażu nieznacznie przekraczał 60%. Informacja pochodziła od źródła w łańcuchu dostaw; firma Apple nie potwierdziła jej publicznie.

Zgodnie z tym samym doniesieniem trudności dotyczyły nie tylko końcowego montażu, ale także wyświetlaczy i elementów zawiasów. W przypadku nowego formatu ważne jest zharmonizowanie działania elastycznego panelu, mechanizmu zginania, obudowy oraz połączeń wewnętrznych. Jeśli dostawy jednego z kluczowych podzespołów są opóźnione, zwiększenie liczby pozostałych części nie przekłada się na natychmiastowy wzrost liczby gotowych telefonów.

Jakie problemy pojawiły się z iPhone'em Duo i ile Apple może zarobić na sprzedaży

Pierwsze dni sprzedaży iPhone'a Duo nie obyły się bez problemów. Niektórzy właściciele zaczęli skarżyć się na pęknięcia wewnętrznego wyświetlacza, które pojawiały się wzdłuż linii zgięcia. 26 października firma Apple oficjalnie potwierdziła, że problem ten rzeczywiście istnieje, ale dotyczy niewielkiej liczby smartfonów. Firma zaproponowała poszkodowanym klientom skontaktowanie się z AppleCare w celu wymiany urządzenia.

Sytuacja szybko przyciągnęła uwagę mediów społecznościowych. Obok prawdziwych zdjęć uszkodzonych smartfonów zaczęły krążyć obrazy wygenerowane przez sztuczną inteligencję, a także filmy, na których blogerzy celowo testowali wytrzymałość nowości. Z tego powodu trudniej było określić rzeczywistą skalę problemu. Jednocześnie nie ma doniesień o masowym wycofaniu iPhone’a Duo, a niedobór urządzeń pojawił się jeszcze przed pojawieniem się pierwszych skarg.

Pomimo tych trudności zainteresowanie nowym smartfonem pozostaje wysokie. Według danych serwisu MacRumors firma Apple postanowiła zwiększyć zamówienia na produkcję iPhone'a Duo o około 44% — z 9,7 do 14 milionów urządzeń. Wielkość ta dotyczy pierwszych 12 miesięcy sprzedaży, czyli obejmuje znaczną część roku 2027.

Jednocześnie firma nie ujawnia na razie dokładnej liczby już sprzedanych iPhone'ów Duo. Analitycy z Counterpoint Research prognozują, że do końca 2026 roku Apple będzie w stanie sprzedać około 6 milionów składanych smartfonów. Przy cenie początkowej wynoszącej 1999 dolarów odpowiada to około 12 miliardom dolarów potencjalnej sprzedaży w cenach detalicznych.

Istnieją też bardziej optymistyczne prognozy. Analityk Gene Munster z Deepwater Asset Management spodziewa się, że w roku finansowym 2027 firma Apple będzie w stanie sprzedać nawet 20 milionów egzemplarzy iPhone'a Duo. Według jego szacunków przejście części klientów z tańszych iPhone'ów na model składany może zwiększyć prognozowane przychody ze sprzedaży smartfonów o około 8 miliardów dolarów w porównaniu z oczekiwaniami rynku.

Jednak wysoki popyt na początku sprzedaży nie gwarantuje jeszcze długoterminowego sukcesu. Apple będzie musiało nie tylko zwiększyć produkcję, ale także rozwiązać problemy z wyświetlaczami i poprawić działanie aplikacji na dużym ekranie. To właśnie od tego będzie zależało, czy iPhone Duo pozostanie drogim urządzeniem dla entuzjastów technologii, czy też stanie się pełnoprawną alternatywą dla zwykłych iPhone'ów dla szerszej grupy odbiorców.

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