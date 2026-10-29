iPhone Duo开售后的情况：博主们怎么说、为何出现缺货，以及苹果能赚多少钱

苹果首款折叠屏智能手机——iPhone Duo——在正式发售前就引发了极大关注。10月16日开启的预售迅速导致交货期延长：部分用户的发货时间甚至推迟到了2027年1月。 然而，这款新品引发的热潮并不意味着它就是完美的。尽管起售价高达1999美元，但iPhone Duo因其设计特点、摄像头性能以及软件缺陷，仍获得了褒贬不一的评价。

知名科技评论员马奎斯·布朗利、阿伦·迈尼、乔安娜·斯特恩和泰勒·斯托尔曼已分享了他们对这款新智能手机的体验。 他们指出，该机型的主要优势包括大尺寸折叠屏、多任务处理能力以及便捷的内容操作体验。与此同时，专家们也指出Duo用户将不得不面对的一些妥协，尤其是将其与苹果传统的旗舰机型进行比较时。

UA.News汇总了知名博主和科技专家的评价，分析了iPhone Duo的主要优缺点，并查明了该新品的购买渠道、供不应求的原因，以及目前已知的销售量情况。

iPhone Duo究竟是什么

苹果于9月9日发布了iPhone Duo，首批用户于10月23日收到设备。这是一款配备双屏幕的智能手机：外部为5.4英寸屏幕，内部为7.6英寸可折叠屏幕。 闭合状态下，可用于发送短消息、通话和拍照；展开后，则可阅读、观看视频或同时操作两个应用程序。

该设备搭载A20 Pro芯片，采用钛金属机身，并配备两颗4800万像素后置摄像头。内屏采用哑光纳米纹理涂层，可减少反光并使折痕更不明显。 展开状态下机身厚度为5.2毫米，折叠状态下为11.3毫米，重量达254克。

在美国，256GB基础版售价1999美元，512GB版为2199美元，1TB版为2599美元，2TB版为3199美元。 不过，Duo并未完全复制iPhone Pro的所有功能：它没有独立的长焦镜头，且未采用Face ID面部识别，而是通过侧边按钮上的Touch ID指纹扫描器进行身份验证。

博主们为何称赞 iPhone Duo：屏幕、设计和续航能力

内屏获得了最多的好评。以MKBHD闻名的马奎斯·布朗利（Marques Brownlee）以及Mrwhosetheboss频道的阿伦·迈尼（Arun Maini）都称赞了其防眩光特性以及几乎看不见的折痕。 这一点对于折叠屏设备尤为重要：在阅读、浏览照片或处理文档时，中央折痕始终处于视野范围内。

纳米纹理虽然无法从物理上消除折痕，但能改变人们对表面的感知。反光会减少对表面不平整处的强调，因此从正常视角看，屏幕显得更加平整。 乔安娜·斯特恩（Joanna Stern）在其每周评测中特别称赞了哑光显示屏在户外使用时的表现。在这种场景下，其优势并不体现在亮度数值上，而在于观看屏幕内容时的舒适度。

评论者们还关注了双屏幕之间的切换。布朗利称赞了这一过程的流畅性：展开操作应被感知为工作的延续，而非切换到另一台设备。 乌克兰科技博主亚历山大·利亚波塔在Keddr上，早在发布会结束后就将展开动画列为苹果界面中的一大亮点。

另一大优势在于设备位置的灵活性。斯特恩将Duo描述为一款手机，根据展开方式的不同，它可以变身为小型平板电脑、台式时钟或类似微型笔记本电脑的形态。 这并不意味着能完全替代电脑，但为视频通话、观看内容或拍照提供了更多选择，无需一直手持设备。

续航表现同样令人满意。据布朗利称，这款智能手机每天结束时电量通常仍剩余30%以上。 迈尼也对电池表现给予了积极评价：在他的对比测试中，Duo的续航时间比体积更小的iPhone 18 Pro更长。这对这种新形态的设备尤为重要，因为人们原本预计大屏幕会导致续航时间大幅缩短。

Tom’s Guide的马克·斯普纳沃（Mark Spoonauer）进行的单独测试显示，在固定亮度下通过5G浏览网页的续航时间为13小时20分钟。 在同一项对比测试中，Galaxy Z Fold8的续航时间为10小时6分钟，而iPhone 18 Pro Max则为17小时31分钟。因此，虽然Duo并未成为所有iPhone中的续航冠军，但作为一款折叠屏设备，其表现依然令人信服。

评论者最常提及的 iPhone Duo 缺点有哪些

最普遍的批评集中在软件方面。大屏幕只有在应用程序能够在其上显示更多信息时才有用。 在早期评测中，部分应用仍以窄小的移动端窗口显示，四周留有黑色边框，导致用户无法从额外的屏幕空间中获得预期的收益。

布朗利（Brownlee）指出了Spotify、Google Maps、Discord和Google Calendar在屏幕空间利用方面存在的问题。梅尼（Maini）则关注了Google Docs以及部分游戏。

“对于一款售价2000美元的手机，我原本期望从第一天起就能获得更出色的应用使用体验，”Mrwhosetheboss在评测中说道。

《连线》杂志的朱利安·乔卡图还指出了多任务处理本身存在的局限性。虽然可以并排打开两个应用，但它们的分屏比例被固定为50:50。 用户无法随意将更多空间分配给其中一个窗口。对于电子表格和即时通讯软件而言，这意味着两者将获得相同的显示区域，尽管文档可能需要更大的空间。

第二类批评集中在物理使用体验上。亚历山大·利亚波塔在发布会后的初步评测中，特别指出了机身的重量和厚度，以及缺少Action Button这一缺陷。 虽然人们对展开后纤薄的机身赞不绝口，但这并不能改变设备闭合时厚度达11.3毫米的事实。用户正是以这种形态将其放入口袋，并经常单手操作。

放弃Face ID的影响也比单纯用一种解锁方式替代另一种更为显著。布朗利指出了Touch ID的延迟问题，而迈尼则关注了手机展开状态下使用指纹识别的便利性。 当这一动作每天重复数十次时，即使是习惯性动作的微小变化，也会影响整体体验。

关于发热问题，评价则各不相同。 斯特恩在视频通话和使用摄像头时遇到了发热问题。迈尼在长时间的压力测试中记录到了iPhone 18 Pro Max的发热现象，但他认为在日常使用中这种差异并不特别明显。

为何对iPhone Duo摄像头的评价褒贬不一

相机已成为一个独立的讨论话题，因为Duo系列的高价位让人们期待它能提供苹果最顶尖的拍摄能力。然而，这款折叠屏智能手机并未配备独立的长焦镜头。 对部分评测者而言，这一点恰恰抵消了大屏幕带来的优势，即使主摄像头在日常拍摄中表现出色。

阿伦·迈尼承认，主摄像头的表现比他预期的要好，但他个人并不愿意放弃长焦镜头。 这是对功能配置的质疑：对他而言，能够高质量地拉近远处物体的能力，比该机型其他优势更为重要。因此，对于初次接触折叠屏智能手机的用户，他仍推荐选择常规的iPhone Pro系列。

摄影师泰勒·斯塔尔曼则将关注点放在了拍摄效果上。在将Duo的主摄像头与iPhone 18 Pro进行对比时，他指出：“大多数人不会察觉到差异。” 据他评估，在多种光照条件下，两者的照片效果相似；在弱光环境下，Pro系列略胜一筹，但这种优势未必对每位用户都显而易见。

与此同时，斯塔尔曼称赞了双屏带来的使用场景。 自拍时，用户可以一边通过外屏观察自己的样子，一边使用主摄像头拍摄。如果为他人拍照，被摄者也能实时查看取景画面。这使得用户能在拍摄前就确认好姿势、构图和表情，而无需在查看照片后进行后期调整。

内嵌屏幕下的前置摄像头则成为了一大短板。布朗利对其拍摄的照片给予了严厉评价，而MacRumors网站则指出，该摄像头拍摄视频的效果要优于静态照片。 不过，用户并不局限于使用这颗前置摄像头：还有外置前置摄像头，也可以用主摄像头自拍。这在一定程度上弥补了这一不足，但并不能使所有摄像头的画质完全一致。

以“MrMobile”著称的迈克尔·费舍尔甚至将Duo的摄像头称为美国市场上可买到的折叠屏智能手机中最好的。他的评价基准与对比iPhone 18 Pro不同：他是将该设备与同类型竞品进行比较。

从评测来看，Duo既不应被自动视为拍照能力较弱的手机，也不应被视为最佳的iPhone拍照机型。 它提供了另一种平衡：双屏设计让构图控制更便捷，但镜头组合则不及我们熟悉的旗舰机型。选择取决于用户更看重全新的拍摄方式，还是相机的通用性。

在乌克兰哪里可以买到iPhone Duo，价格是多少

苹果首款折叠智能手机的发售伴随着巨大的需求和漫长的交货等待期。在苹果美国官网上，所有四种存储配置均可下单预订。 然而，自10月16日开启预售以来，部分美国和英国买家的预计送达时间已推迟至2027年1月。

与此同时，苹果为零售店预留了部分智能手机库存。因此，iPhone Duo的供应情况取决于国家、城市及具体配置。即使通过网络下单需要等待数月，该设备在部分零售网点仍可能提前上市。

在乌克兰，iPhone Duo也正逐步进入市场。 截至10月29日，乌克兰经销商已公布了该智能手机所有配置的参考价格，预计将于10月30日开售。不过，设备的实际供货情况可能因存储容量和供货时间而有所不同。

iPhone Duo在乌克兰的参考价格：

256 GB — 133 999 格里夫纳；

512 GB — 146,999 格里夫纳；

1 TB — 173 999 格里夫纳；

2 TB — 213 999 格里夫纳。

目前，最高配版本的供应仍较为紧张，且部分版本的商家尚未公布确切的上市日期。因此，即使在正式发售后，消费者可能仍需额外等待一段时间，才能买到心仪存储容量的智能手机。

iPhone Duo为何出现供不应求

这种短缺现象源于需求旺盛与初期供应有限的双重因素。 首款可折叠iPhone吸引了那些希望体验新形态、但又不愿转投Android阵营的消费者。然而，排队情况不仅取决于需求人数：制造商在特定一周内能供应多少成品手机同样至关重要。

早在开售之前，就有报道称生产调试工作进展艰难。MacRumors报道称，截至9月17日，最终组装环节的合格品率仅略高于60%。 该信息来自供应链内部消息源；苹果公司并未公开证实这一消息。

据同一报道称，困难不仅涉及最终组装环节，还包括显示屏和铰链部件。对于这种新机型而言，协调柔性面板、折叠机构、机身及内部连接件的协同工作至关重要。 如果某个关键组件的供货滞后，即使增加其他零部件的产量，也无法立即提升成品手机的产量。

iPhone Duo遇到了哪些问题？苹果能从销售中赚取多少利润

iPhone Duo发售初期并非一帆风顺。部分用户开始投诉内屏在折叠处出现裂纹。 10月26日，苹果官方承认该问题确实存在，但仅涉及少量手机。该公司建议受影响的消费者联系AppleCare以更换设备。

这一情况迅速引起了社交媒体的关注。除了受损智能手机的真实照片外，由人工智能生成的图片以及博主们故意测试新机耐用性的视频也开始广泛传播。 这使得准确判断问题的实际规模变得更加困难。与此同时，目前尚未有关于iPhone Duo大规模召回的报道，且该机型在首批投诉出现之前就已经出现供不应求的情况。

尽管存在这些困难，但人们对这款新智能手机的兴趣依然很高。据MacRumors报道，苹果已决定将iPhone Duo的生产订单增加约44%——从970万台增至1400万台。 这一产量是针对上市后的前12个月销售量计算的，也就是说，其中包含了2027年相当长的一段时间。

不过，该公司目前尚未披露已售出的iPhone Duo确切数量。Counterpoint Research的分析师预测，到2026年底，苹果将能售出约600万部折叠屏智能手机。 以1999美元的起售价计算，这相当于约120亿美元的零售销售额。

也有更为乐观的预测。Deepwater Asset Management的分析师吉恩·蒙斯特预计，在2027财年，苹果将能售出多达2000万部iPhone Duo。 据他估算，部分消费者从低价iPhone转向折叠屏机型，将使智能手机的预期营收较市场预期增加约80亿美元。

然而，上市初期的强劲需求并不能保证长期成功。苹果不仅需要扩大产能，还必须解决显示屏问题，并优化应用程序在大屏幕上的运行效果。 这将决定iPhone Duo究竟是继续作为面向科技爱好者的高端设备，还是能成为面向更广泛受众的普通iPhone的真正替代品。

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