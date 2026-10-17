Apple відкрила передзамовлення на iPhone Duo вартістю 2 тис доларів — Engadget

За даними Engadget, Apple відкрила передзамовлення на свій перший складаний смартфон iPhone Duo вартістю 2 тис. доларів. Вони стали доступними о 5:00 за тихоокеанським часом США, або о 8:00 за східним часом. Дата запуску пристрою — 23 жовтня.

Попит і доступність

Перед відкриттям передзамовлень сайт Apple Store був недоступний. Engadget зазначає, що на iPhone Duo очікують високий попит за відносно обмежених поставок. Видання вважає, що передзамовлення може бути кращим варіантом для покупців, які хочуть отримати пристрій серед перших, ніж очікування дати запуску.

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Екрани та камери

iPhone Duo оснащений зовнішнім дисплеєм діагоналлю 5,4 дюйма та внутрішнім матовим OLED-екраном діагоналлю 7,6 дюйма, який після розкладання має широкоформатний формат. За описом Engadget, внутрішній дисплей має майже непомітний шов, а градієнтні ефекти й ефект глибини допомагають підкреслити вигляд першого складаного пристрою Apple.

До недоліків моделі Engadget відносить її ціну, відсутність Face ID та змінної діафрагми основної камери, яку мають нові моделі iPhone 18 Pro. Камера FaceTime на внутрішньому екрані розміщена під дисплеєм; видання вважає це компромісом, який водночас робить пристрій візуально лаконічнішим у розкладеному вигляді.

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