Apple开放售价2000美元的iPhone Duo预订——Engadget

据Engadget报道，Apple已开放其首款折叠屏智能手机iPhone Duo的预订，售价为2000美元。预订于美国太平洋时间5:00，即东部时间8:00开放。该设备的发布日期为10月23日。

需求与供应

在预订开放前，Apple Store网站无法访问。Engadget指出，在供应相对有限的情况下，预计iPhone Duo将面临很高的需求。该媒体认为，对于希望尽早获得该设备的买家而言，预订可能比等待发布日期更好。

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屏幕与摄像头

iPhone Duo配备一块5.4英寸外屏和一块7.6英寸内部哑光OLED屏幕，展开后为宽屏格式。根据Engadget的描述，内部显示屏的接缝几乎不可见，而渐变效果和景深效果有助于突出Apple首款折叠设备的外观。

Engadget将该机型的价格、缺少Face ID以及缺少主摄像头可变光圈列为缺点，而新款iPhone 18 Pro机型配备了可变光圈。内屏上的FaceTime摄像头位于屏幕下方；该媒体认为，这是一种妥协，但同时也让设备在展开时视觉上更加简洁。

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