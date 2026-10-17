Apple otworzył przedsprzedaż iPhone’a Duo za 2 tys. dolarów — Engadget

Według Engadget Apple otworzył przedsprzedaż swojego pierwszego składanego smartfona iPhone Duo za 2 tys. dolarów. Stała się ona dostępna o godz. 5:00 czasu pacyficznego w USA, czyli o 8:00 czasu wschodniego. Data premiery urządzenia to 23 października.

Popyt i dostępność

Przed otwarciem przedsprzedaży strona Apple Store była niedostępna. Engadget zauważa, że iPhone Duo ma cieszyć się wysokim popytem przy stosunkowo ograniczonych dostawach. Publikacja uważa, że przedsprzedaż może być lepszą opcją dla kupujących, którzy chcą otrzymać urządzenie wśród pierwszych, niż czekanie na datę premiery.

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Ekrany i aparaty

iPhone Duo jest wyposażony w zewnętrzny wyświetlacz o przekątnej 5,4 cala oraz wewnętrzny matowy ekran OLED o przekątnej 7,6 cala, który po rozłożeniu ma format panoramiczny. Według opisu Engadget wewnętrzny wyświetlacz ma niemal niewidoczne łączenie, a efekty gradientowe i efekt głębi pomagają podkreślić wygląd pierwszego składanego urządzenia Apple.

Engadget zalicza do wad modelu jego cenę, brak Face ID oraz zmiennej przysłony głównego aparatu, którą mają nowe modele iPhone 18 Pro. Aparat FaceTime na wewnętrznym ekranie umieszczono pod wyświetlaczem; publikacja uważa to za kompromis, który jednocześnie sprawia, że urządzenie po rozłożeniu wygląda bardziej minimalistycznie.

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