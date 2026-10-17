По данным Engadget, Apple открыла предзаказ на свой первый складной смартфон iPhone Duo стоимостью 2 тыс. долларов. Он стал доступен в 5:00 по тихоокеанскому времени США, или в 8:00 по восточному времени. Дата запуска устройства — 23 октября.

Спрос и доступность

Перед открытием предзаказа сайт Apple Store был недоступен. Engadget отмечает, что на iPhone Duo ожидается высокий спрос при относительно ограниченных поставках. Издание считает, что предзаказ может быть лучшим вариантом для покупателей, которые хотят получить устройство одними из первых, чем ожидание даты запуска.

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Экраны и камеры

iPhone Duo оснащен внешним дисплеем диагональю 5,4 дюйма и внутренним матовым OLED-экраном диагональю 7,6 дюйма, который в разложенном виде имеет широкоформатный формат. Согласно описанию Engadget, внутренний дисплей имеет почти незаметный шов, а градиентные эффекты и эффект глубины помогают подчеркнуть внешний вид первого складного устройства Apple.

К недостаткам модели Engadget относит ее цену, отсутствие Face ID и переменной диафрагмы основной камеры, которая есть у новых моделей iPhone 18 Pro. Камера FaceTime на внутреннем экране расположена под дисплеем; издание считает это компромиссом, который одновременно делает устройство визуально более лаконичным в разложенном виде.

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