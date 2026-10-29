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Перший складаний смартфон Apple — iPhone Duo — викликав значний інтерес ще до початку офіційних продажів. Передзамовлення, які відкрилися 16 жовтня, швидко призвели до збільшення термінів очікування: для частини покупців доставка змістилася аж на січень 2027 року. Однак ажіотаж навколо новинки не означає, що вона виявилася ідеальною. Попри ціну від 1999 доларів, iPhone Duo отримав неоднозначні оцінки через особливості конструкції, можливості камер і недоліки програмного забезпечення.

Відомі технологічні оглядачі Маркес Браунлі, Арун Майні, Джоанна Стерн і Тайлер Сталман уже поділилися своїми враженнями від нового смартфона. Серед головних переваг вони відзначають великий складаний дисплей, можливості багатозадачності та зручність роботи з контентом. Водночас експерти звертають увагу на компроміси, з якими доведеться зіткнутися власникам Duo, особливо якщо порівнювати його з традиційними флагманами Apple.

UA.News зібрало оцінки популярних блогерів та технологічних експертів, розібрало основні переваги й недоліки iPhone Duo, а також з'ясувало, де можна придбати новинку, чому виник дефіцит і що наразі відомо про обсяги її продажів.

Що являє собою iPhone Duo

Apple представила iPhone Duo 9 вересня, а перші покупці отримали його 23 жовтня. Це смартфон із двома дисплеями: зовнішнім на 5,4 дюйма та внутрішнім складаним на 7,6 дюйма. Закритим ним можна користуватися для коротких повідомлень, дзвінків і фотографування; розкритим — читати, дивитися відео або працювати з двома застосунками поруч.

Пристрій отримав чип A20 Pro, титановий корпус і дві тилові камери на 48 мегапікселів. Внутрішній дисплей має матове нанотекстуроване покриття, яке зменшує відблиски та робить складку менш помітною. У розкладеному стані товщина становить 5,2 мм, у закритому — 11,3 мм, а вага сягає 254 грамів.

У США базова версія з 256 ГБ пам’яті коштує 1999 доларів, модель на 512 ГБ — 2199 доларів, на 1 ТБ — 2599 доларів, на 2 ТБ — 3199 доларів. Водночас Duo не повторює весь набір можливостей iPhone Pro: тут немає окремого телеоб’єктива, а замість розпізнавання обличчя Face ID використовується сканер відбитків Touch ID у бічній кнопці.

За що блогери хвалять iPhone Duo: екран, конструкція та автономність

Найбільше позитивних оцінок зібрав внутрішній дисплей. Маркес Браунлі, відомий як MKBHD, та Арун Майні з каналу Mrwhosetheboss відзначили його антивідблискові властивості й малопомітну складку. Це важливо саме для складаного пристрою: центральний згин постійно перебуває в полі зору під час читання, перегляду фотографій чи роботи з документом.

Нанотекстура не прибирає згин фізично, але змінює сприйняття поверхні. Відблиски менше підкреслюють нерівність, тому за звичайного погляду екран виглядає рівнішим. Джоанна Стерн у своєму тижневому огляді особливо похвалила користування матовим дисплеєм надворі. У такому сценарії перевага відчувається не в цифрах яскравості, а в тому, наскільки комфортно бачити вміст екрана.

Оглядачі також звертають увагу на перехід між двома дисплеями. Браунлі похвалив плавність цього процесу: розкриття має сприйматися як продовження роботи, а не перемикання на інший пристрій. Український технологічний автор Олександр Ляпота на Keddr ще після презентації виділив анімацію відкривання як вдалу деталь інтерфейсу Apple.

Ще одна перевага — можливість змінювати положення пристрою. Стерн описує Duo як телефон, який залежно від розкриття може перетворюватися на маленький планшет, настільний годинник або подобу крихітного ноутбука. Це не означає повноцінної заміни комп’ютера, але дає більше варіантів для відеозв’язку, перегляду контенту чи фотографування без постійного тримання в руках.

Позитивним результатом стала й автономність. Якщо вірити Браунлі, смартфон регулярно завершував день із понад 30% заряду. Майні також оцінив батарею прихильно: у його порівнянні Duo працював довше за менший iPhone 18 Pro. Це важливо для нового формату, від якого можна було очікувати суттєвої втрати часу роботи через великий дисплей.

Окремий тест Марка Спунауера з Tom’s Guide дав 13 годин 20 хвилин перегляду вебсторінок через 5G за фіксованої яскравості. Galaxy Z Fold8 у тому самому порівнянні показав 10 годин 6 хвилин, а iPhone 18 Pro Max — 17 годин 31 хвилину. Отже, Duo не став рекордсменом серед усіх iPhone, але продемонстрував переконливий результат для складаного пристрою.

Які недоліки iPhone Duo найчастіше називають оглядачі

Найпослідовніша критика стосується програмного забезпечення. Великий дисплей корисний лише тоді, коли застосунок уміє показати на ньому більше інформації. У перших оглядах частина програм залишалася вузьким мобільним вікном із чорними полями, через що покупець не отримував очікуваної користі від додаткової площі.

Браунлі демонстрував проблеми з використанням простору в Spotify, Google Maps, Discord і Google Calendar. Майні звернув увагу на Google Docs та окремі ігри.

«За телефон за 2000 доларів я очікував значно кращого досвіду роботи із застосунками від першого дня», — сказав Mrwhosetheboss у своєму огляді.

Джуліан Чоккатту з WIRED звернув увагу і на обмеження самої багатозадачності. Два застосунки можна відкрити поруч, але їхній поділ зафіксований у співвідношенні 50 на 50. Користувач не може довільно віддати більше місця одному вікну. Для умовної таблиці й месенджера це означає, що обидва отримають однакову площу, хоча документу могло б знадобитися більше.

Друга група претензій — фізична зручність. Олександр Ляпота у попередньому розборі після презентації виділив вагу й товщину, а також відсутність Action Button. Захоплення тонким розкритим корпусом не скасовує того, що закритий пристрій має товщину 11,3 мм. Саме в такому вигляді його носять у кишені й часто використовують однією рукою.

Відмова від Face ID теж виявилася помітнішою, ніж проста заміна одного способу розблокування іншим. Браунлі звернув увагу на затримку Touch ID, а Майні — на зручність доступу до сканера в розкладеному стані. Коли дія повторюється десятки разів на день, навіть невелика зміна звичного руху впливає на загальне враження.

Щодо нагрівання оцінки різняться. Стерн зіткнулася з ним під час відеозв’язку та роботи з камерою. Майні в тривалому стрес-тесті зафіксував поступання iPhone 18 Pro Max, але не вважав різницю надзвичайно помітною у звичайних діях.

Чому думки про камери iPhone Duo розділилися

Камери стали окремою темою дискусії, оскільки ціна Duo створює очікування найкращих можливостей Apple. Проте складаний смартфон не має окремого телеоб’єктива. Для частини оглядачів саме це переважує переваги великого екрана, навіть якщо основна камера добре справляється зі звичайною зйомкою.

Арун Майні визнав, що основна камера виявилася кращою, ніж він очікував, але особисто не готовий відмовитися від телеоб’єктива. Це претензія до набору інструментів: можливість якісно наблизити віддалений об’єкт для нього важливіша за інші переваги формату. Тому його рекомендація для новачків у складаних смартфонах залишається на користь звичайних iPhone Pro.

Фотограф Тайлер Сталман змістив увагу на результат зйомки. Порівнюючи основну камеру Duo з iPhone 18 Pro, він зазначив: «Більшість людей не помітить різниці». За його оцінкою, у багатьох умовах освітлення фотографії схожі; за слабкого світла Pro має перевагу, але вона не обов’язково буде очевидною кожному користувачеві.

Водночас Сталман похвалив сценарії, доступні завдяки двом екранам. Для селфі можна використовувати основну камеру, бачачи себе на зовнішньому дисплеї. Якщо знімають іншу людину, вона теж може контролювати кадр. Це дозволяє перевірити положення, композицію й вираз обличчя ще до фотографування, а не переробляти знімок після перегляду.

Слабшим місцем стала внутрішня підекранна камера. Браунлі різко оцінив її фотографії, а видання MacRumors зазначило, що відео вдається їй краще за статичні кадри. При цьому власник не обмежений саме нею: є зовнішня фронтальна камера та можливість знімати себе основною. Це пом’якшує недолік, але не робить якість усіх камер однаковою.

Майкл Фішер, відомий як MrMobile, узагалі назвав камери Duo найкращими серед складаних смартфонів, доступних у США. Його точка відліку відрізняється від порівняння з iPhone 18 Pro: він оцінює пристрій серед конкурентів такого самого формату.

З оглядів випливає, що Duo не варто автоматично вважати ані слабким камерофоном, ані найкращим iPhone для зйомки. Він пропонує інший баланс: зручніше контролювати кадр завдяки двом дисплеям, але набір об’єктивів поступається звичному флагману. Вибір залежить від того, чи важливіші людині нові способи фотографування, чи універсальність камер.

Де можна купити iPhone Duo і скільки він коштує в Україні

Продажі першого складаного смартфона Apple супроводжуються значним попитом і тривалим очікуванням поставок. На офіційному американському сайті Apple доступне оформлення замовлень на всі чотири конфігурації пам’яті. Однак після відкриття передзамовлень 16 жовтня терміни доставки для частини покупців у США та Великій Британії змістилися до січня 2027 року.

Водночас Apple передбачила окремі партії смартфонів для роздрібних магазинів. Через це доступність iPhone Duo залежить від країни, міста та конкретної конфігурації. Навіть якщо оформлення замовлення через інтернет передбачає кілька місяців очікування, в окремих торгових точках пристрій може з’явитися раніше.

В Україні iPhone Duo також поступово виходить на ринок. Станом на 29 жовтня українські продавці вже опублікували орієнтовні ціни на всі конфігурації смартфона, а початок продажів очікується 30 жовтня. При цьому фактична доступність пристроїв може відрізнятися залежно від обсягу пам’яті та строків постачання.

Орієнтовні ціни iPhone Duo в Україні:

256 ГБ — 133 999 грн;

512 ГБ — 146 999 грн;

1 ТБ — 173 999 грн;

2 ТБ — 213 999 грн.

Найдорожчі конфігурації поки залишаються менш доступними, а для деяких версій продавці ще не називають точної дати появи у продажу. Тому навіть після офіційного старту покупцям може знадобитися додатковий час, щоб отримати смартфон із бажаним обсягом пам’яті.

Чому виник дефіцит iPhone Duo

Дефіцит пояснюється поєднанням попиту та обмеженої початкової пропозиції. Перший складаний iPhone привернув увагу покупців, які хотіли спробувати новий формат без переходу на Android. Однак черга залежить не лише від кількості охочих: не менш важливо, скільки готових смартфонів виробник може поставити в конкретний тиждень.

Ще до старту продажів з’явилися повідомлення про складне налагодження виробництва. MacRumors повідомляв, що станом на 17 вересня вихід придатних виробів на фінальному складанні лише трохи перевищував 60%. Інформація походила від джерела в ланцюгу постачання; Apple її публічно не підтверджувала.

За тим самим повідомленням, складнощі стосувалися не лише фінального складання, а й дисплеїв та деталей шарніра. Для нового формату важливо узгодити роботу гнучкої панелі, механізму згинання, корпуса та внутрішніх з’єднань. Якщо постачання одного з ключових вузлів відстає, збільшення кількості інших деталей не дає негайного приросту готових телефонів.

Які проблеми виникли з iPhone Duo та скільки Apple може заробити на продажах

Перші дні продажів iPhone Duo не обійшлися без проблем. Деякі власники почали скаржитися на тріщини внутрішнього дисплея, які з'являлися вздовж місця згину. 26 жовтня Apple офіційно визнала, що така проблема справді існує, але стосується невеликої кількості смартфонів. Компанія запропонувала постраждалим покупцям звертатися до AppleCare для заміни пристрою.

Ситуація швидко привернула увагу соцмереж. Поряд із реальними фотографіями пошкоджених смартфонів почали поширюватися зображення, створені штучним інтелектом, а також відео, на яких блогери навмисно випробовували міцність новинки. Через це визначити справжні масштаби проблеми стало складніше. Водночас повідомлень про масове відкликання iPhone Duo немає, а дефіцит пристроїв виник ще до появи перших скарг.

Попри ці труднощі, інтерес до нового смартфона залишається високим. За даними MacRumors, Apple вирішила збільшити замовлення на виробництво iPhone Duo приблизно на 44% — із 9,7 до 14 мільйонів пристроїв. Цей обсяг розрахований на перші 12 місяців продажів, тобто включає значну частину 2027 року.

При цьому точну кількість уже проданих iPhone Duo компанія поки не розкриває. Аналітики Counterpoint Research прогнозують, що до кінця 2026 року Apple зможе реалізувати близько 6 мільйонів складаних смартфонів. За стартової ціни 1999 доларів це відповідає приблизно 12 мільярдам доларів потенційних продажів у роздрібних цінах.

Є й оптимістичніші прогнози. Аналітик Джин Мюнстер із Deepwater Asset Management очікує, що у 2027 фінансовому році Apple зможе продати до 20 мільйонів iPhone Duo. За його оцінкою, перехід частини покупців із дешевших iPhone на складану модель може додати близько 8 мільярдів доларів до прогнозованої виручки від смартфонів порівняно з очікуваннями ринку.

Однак високий попит на старті ще не гарантує довгострокового успіху. Apple доведеться не лише збільшити виробництво, а й усунути проблеми з дисплеями та покращити роботу застосунків на великому екрані. Саме від цього залежатиме, чи залишиться iPhone Duo дорогим пристроєм для технологічних ентузіастів, чи стане повноцінною альтернативою звичайним iPhone для ширшої аудиторії.

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