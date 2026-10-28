在美国，Google 的 AI Mode 在被问及2020年总统选举获胜者时，并不总是给出直接回答，而是建议查阅联邦选举委员会的官方报告。一名Ars Technica记者在询问2024年选举获胜者时也得到了类似回应。

回答取决于提问方式

在测试期间，AI Mode 同样没有直接说出2012年选举的获胜者，而是显示了指向 The American Presidency Project 数据库的链接。与此同时，该系统对于自2000年起其他总统选举的结果给出了详细且正确的回答。

该媒体的其他工作人员记录到了不同结果。AI Mode 对哪些选举周期直接作答、对哪些选举周期将用户引导至外部来源，会因用户而异。在被问及2020年选举后参议院由谁控制时，该系统建议查阅国会官方记录；但对于1992年选举，它直接表示民主党人在参议院占多数。

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美国以外的回答

据 Ars Technica 报道，通过来自台湾、俄罗斯、法国和加拿大的 VPN 访问 AI Mode 时，该系统对近期美国选举结果的问题给出了准确且直接的回答。再次提交相同的查询也可能改变回答：在几起情况下，AI Mode 随后说出了获胜者，并援引了 Google Civics 数据。

当被问及这种行为时，AI Mode 将其解释为针对近期且敏感的选举相关主题设置了严格的安全过滤器。该系统表示，对于近期选举或与现任政治人物有关的话题，它会自动将用户引导至经过认证的政府数据库，以避免传播未经核实的数据或虚假信息。该媒体指出，语言模型并不总能可靠地解释自身的内部流程。

据该记者观察，Google 的另一款模型 Gemini，以及 ChatGPT、Claude 和 America.gov 模型，均直接说出了最近几届总统选举的获胜者。Google 一名代表告诉 Ars Technica，公司正在研究这一问题。

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