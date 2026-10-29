美国空军研究实验室（AFRL）在太平洋回收了实验性货运模块。这些模块由SpaceX的Starfall太空舱送入轨道后再带回地球。此次测试旨在评估利用火箭在地球偏远地点之间快速运输货物的可行性，Space.com报道。

搭载Falcon 9发射

Starfall太空舱于10月20日搭乘Falcon 9火箭发射，作为从佛罗里达州卡纳维拉尔角美国太空军基地执行的Bandwagon-5任务的一部分。舱内载有由AFRL开发的货运模块，用于通过太空运输军事装备，随后返回地球。

AFRL于10月26日表示，在SpaceX支持下，这些模块在太平洋溅落后已被回收。实验室公布的照片显示，军人正在拆开其中一个模块进行检查。

模块配备了传感器，可记录发射、进入大气层和溅落期间的温度。它们还测量了货物承受的冲击和振动载荷。

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用于测试的货物

在首次Starfall任务中，实验室在模块中装载了医疗设备样品、食品口粮和其他军事装备，这些物资可能有助于在偏远地区的紧急情况下生存。AFRL还表示，特别关注电子设备和生存工具，包括卫星追踪器、电池、反渗透海水淡化器和紧急医疗装备。

实验室测试了在Starfall中放置UNI-PAC III救生筏的可能性，该救生筏可能被纳入后续测试。任务数据将用于更广泛的Rocket Cargo项目，美国空军希望在该项目中评估单次发射运输数十吨货物的前景。

根据美国联邦航空管理局公布的环境评估，盘状Starfall直径约为3.1米，能够从轨道返回最多1,000公斤货物。该飞行器配备碳纤维热防护层、用于在进入大气层时控制姿态的压缩气体发动机，以及用于精确着陆的降落伞系统。

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