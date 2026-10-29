Исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL) вернула в Тихом океане экспериментальные грузовые модули, которые капсула SpaceX Starfall доставила на орбиту и вернула на Землю. Испытание должно помочь оценить возможность быстрой ракетной перевозки грузов между удаленными точками планеты, сообщает Space.com.

Запуск на Falcon 9

Капсулу Starfall запустили 20 октября ракетой Falcon 9 в рамках миссии Bandwagon-5 со Станции космических сил США на мысе Канаверал в штате Флорида. На борту находились разработанные AFRL грузовые модули, предназначенные для транспортировки военного снаряжения через космос с последующим возвращением на Землю.

26 октября AFRL сообщила о возвращении модулей после приводнения в Тихом океане при поддержке SpaceX. На опубликованных лабораторией фотографиях военнослужащие распаковывают один из модулей для осмотра.

Модули оснастили датчиками, которые фиксировали температуру во время старта, входа в атмосферу и приводнения. Они также измеряли ударные и вибрационные нагрузки, которым подвергался груз.

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Груз для испытаний

Для первой миссии Starfall лаборатория загрузила в модули образцы медицинского оборудования, продовольственные пайки и другое военное снаряжение, которое могло бы быть полезным для выживания в чрезвычайной ситуации в труднодоступной местности. AFRL также сообщала, что уделяла особое внимание электронному оборудованию и средствам выживания, в частности спутниковому трекеру, батареям, опреснителю с обратным осмосом и экстренному медицинскому оснащению.

Лаборатория проверила возможность размещения в Starfall спасательного плота UNI-PAC III, который потенциально могут включить в следующие тесты. Данные миссии используют в более широкой программе Rocket Cargo, в рамках которой ВВС США стремятся оценить перспективы перевозки десятков тонн груза за один запуск.

Согласно опубликованной Федеральным авиационным управлением США экологической оценке, дискообразный Starfall имеет диаметр около 3,1 метра и способен вернуть с орбиты до 1 000 килограммов груза. Аппарат оснащен теплозащитой из углеродного волокна, двигателями на сжатом газе для контроля ориентации при входе в атмосферу и парашютной системой для точной посадки.

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