Laboratorium Badawcze Sił Powietrznych USA (AFRL) odzyskało na Pacyfiku eksperymentalne moduły ładunkowe, które kapsuła SpaceX Starfall dostarczyła na orbitę, a następnie sprowadziła na Ziemię. Test ma pomóc ocenić możliwość szybkiego transportu ładunków rakietami między odległymi punktami planety, informuje Space.com.

Start na Falconie 9

Kapsułę Starfall wystrzelono 20 października rakietą Falcon 9 w ramach misji Bandwagon-5 ze Stacji Kosmicznych Sił USA na Cape Canaveral na Florydzie. Na pokładzie znajdowały się opracowane przez AFRL moduły ładunkowe przeznaczone do transportu wyposażenia wojskowego przez kosmos z późniejszym powrotem na Ziemię.

26 października AFRL poinformowało o odzyskaniu modułów po wodowaniu na Pacyfiku przy wsparciu SpaceX. Na opublikowanych przez laboratorium zdjęciach wojskowi rozpakowują jeden z modułów do inspekcji.

Moduły wyposażono w czujniki, które rejestrowały temperaturę podczas startu, wejścia w atmosferę i wodowania. Mierzyły one również obciążenia udarowe i wibracyjne, którym poddawany był ładunek.

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Ładunek do testów

Na pierwszą misję Starfall laboratorium załadowało do modułów próbki sprzętu medycznego, racje żywnościowe i inne wyposażenie wojskowe, które mogłoby być przydatne do przetrwania w sytuacji awaryjnej na trudno dostępnym terenie. AFRL informowało również, że szczególną uwagę poświęcało sprzętowi elektronicznemu i środkom przetrwania, w tym lokalizatorowi satelitarnemu, bateriom, odsalaczowi wykorzystującemu odwróconą osmozę oraz awaryjnemu wyposażeniu medycznemu.

Laboratorium sprawdziło możliwość umieszczenia w Starfall tratwy ratunkowej UNI-PAC III, która potencjalnie może zostać włączona do kolejnych testów. Dane z misji zostaną wykorzystane w szerszym programie Rocket Cargo, w ramach którego Siły Powietrzne USA chcą ocenić perspektywy transportu dziesiątek ton ładunku podczas jednego startu.

Zgodnie z opublikowaną przez Federalną Administrację Lotnictwa USA oceną oddziaływania na środowisko, dyskoidalny Starfall ma średnicę około 3,1 metra i może sprowadzić z orbity do 1 000 kilogramów ładunku. Pojazd wyposażono w osłonę termiczną z włókna węglowego, silniki na sprężony gaz do kontroli orientacji podczas wejścia w atmosferę oraz system spadochronowy do precyzyjnego lądowania.

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