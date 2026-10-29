Trump T1智能手机被证实是HTC的仿制品：博主扎克·尼尔森披露了详情

知名科技博主扎克·尼尔森（Zack Nelson），即YouTube频道“JerryRigEverything”的主理人，拆解了被宣传为美国产品的Trump T1智能手机。 他在设备内部发现，其结构与在台湾生产的、由中国制造的HTC U24 Pro几乎完全相同。通过交换主板的实验证实，这两款智能手机均可兼容对方的组件。

2026年夏季，iFixit网站的专家们曾对Trump Mobile T1进行过拆解，并得出结论：该设备并非原汁原味的美国研发产品，实际上复制了HTC U24 Pro的结构。如今，扎克·尼尔森证实了这一结论。

据他介绍，Trump T1几乎完全复制了在台湾生产的、由中国制造的HTC U24 Pro智能手机。 两款设备尺寸相同，均配备120Hz刷新率的屏幕、5000万和800万像素的摄像头，以及耳机插孔和存储卡插槽。

外观上的差异微乎其微。具体来说，Trump T1采用了黄色后盖，而机身上的闪光灯位置则向外偏移了约1.3厘米。

最引人质疑的是设备的内部结构。拆解后，纳尔逊发现两款手机的主板完全相同，螺丝布局一致，且型号编号也完全一致。

为了验证这两款智能手机的相似程度，这位博主将Trump T1和HTC U24 Pro的主板互换了位置。

更换部件后，两台设备均能正常开机并运行流畅。这一结果表明这两款智能手机在结构上存在显著相似性。

纳尔逊严厉批评了关于Trump T1产自美国的声明。

“声称该设备是在美国制造的，这对我们这些真正在这里生产产品的人来说是一种侮辱，”YouTube频道JerryRigEverything的博主扎克·尼尔森评论道。

这位博主还注意到了智能手机后盖上的美国国旗图案。据他指出，图案中只有11条条纹，而非美国原版国旗应有的13条。

在拆解过程中，尼尔森也没有发现任何证据表明美国工程师参与了该设备的研发或组装。

“主板是可以互换的，而美国总统却在撒谎，”尼尔森总结道。

为了进行实验，这位博主从同事那里借来了一部智能手机，以测试机身的坚固程度和防水性能。

设备内部的指标显示其组装质量上乘，但拆解结果表明，这款智能手机实际上是HTC U24 Pro的改名版本。

尽管广告宣称该机由美国研发和制造，但拆解结果表明，Trump T1的结构与在中国制造的HTC智能手机几乎完全相同。 不过，仅凭结构上的相似性，尚无法最终确定每个组件的来源或该设备的完整生产链。

平板电脑既可以是旅途中的工作屏幕，也可以是学习用的电子笔记本，或是观看电影的设备。因此，在购买前，与其追求配置最高的机型，不如先确定自己最常将其用于哪些用途。

据Counterpoint Research初步估算，第三季度全球智能手机出货量较上年同期下降20%，创下自2012年以来同期最低水平。

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