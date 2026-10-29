Smartfon Trump T1 okazał się kopią modelu HTC: bloger Zach Nelson ujawnił szczegóły

Znany bloger technologiczny Zach Nelson, prowadzący kanał na YouTube JerryRigEverything, rozmontował smartfon Trump T1, reklamowany jako produkt amerykański. Wewnątrz urządzenia odkrył konstrukcję praktycznie identyczną z tajwańskim modelem HTC U24 Pro, produkowanym w Chinach. Eksperyment polegający na zamianie płyt głównych potwierdził, że oba smartfony mogą działać z obcymi komponentami.

Latem 2026 roku specjaliści z serwisu iFixit rozmontowali już model Trump Mobile T1 i doszli do wniosku, że urządzenie to nie jest oryginalnym amerykańskim projektem, a w rzeczywistości powiela konstrukcję modelu HTC U24 Pro. Teraz wyniki te potwierdził Zak Nelson.

Według niego Trump T1 praktycznie w całości powiela tajwański smartfon HTC U24 Pro, który jest produkowany w Chinach. Urządzenia mają identyczne wymiary, ekran o częstotliwości odświeżania 120 Hz, aparaty o rozdzielczości 50 i 8 megapikseli, a także gniazda na słuchawki i karty pamięci.

Różnice zewnętrzne okazały się minimalne. W szczególności model Trump T1 otrzymał żółty panel tylny, a lampę błyskową na obudowie przesunięto o około 1,3 centymetra.

Najwięcej pytań wzbudziła wewnętrzna konstrukcja urządzeń. Po rozmontowaniu Nelson odkrył identyczne płyty główne, identyczne rozmieszczenie śrub oraz zbieżne numery modeli.

Aby sprawdzić, na ile smartfony są do siebie podobne, bloger zamienił płyty główne między modelami Trump T1 i HTC U24 Pro.

Oba urządzenia po zamianie komponentów włączyły się i działały bez zakłóceń. Taki wynik świadczy o znacznym podobieństwie konstrukcyjnym smartfonów.

Nelson ostro skrytykował twierdzenia o amerykańskim pochodzeniu modelu Trump T1.

„Twierdzenia, że urządzenie zostało wyprodukowane w Ameryce, są policzkiem dla tych z nas, którzy naprawdę coś tu produkują” – skomentował autor kanału YouTube JerryRigEverything, Zach Nelson.

Kolejnym szczegółem, na który zwrócił uwagę bloger, była flaga Stanów Zjednoczonych na tylnej obudowie smartfona. Według niego na obrazku widocznych jest tylko 11 pasów zamiast 13, przewidzianych w oryginalnej fladze USA.

Podczas demontażu Nelson nie znalazł również dowodów na udział amerykańskich inżynierów w projektowaniu lub montażu urządzenia.

„Płyty główne są wymienne, a prezydent Stanów Zjednoczonych kłamie” – podsumował Nelson.

Aby przeprowadzić eksperyment, bloger pożyczył smartfon od kolegi, aby sprawdzić wytrzymałość obudowy i wodoodporność.

Elementy wewnątrz urządzenia wskazywały na wysoką jakość montażu, jednak wyniki demontażu wykazały, że sam smartfon okazał się przemianowaną wersją modelu HTC U24 Pro.

Pomimo reklamowych zapewnień o amerykańskim projekcie i produkcji wyniki demontażu wskazują, że Trump T1 ma konstrukcję praktycznie identyczną jak smartfon HTC wyprodukowany w Chinach. Jednocześnie sam fakt podobieństwa konstrukcyjnego nie pozwala ostatecznie ustalić pochodzenia każdego komponentu ani pełnego łańcucha produkcji urządzenia.

Tablet może służyć jako ekran roboczy podczas podróży, elektroniczny zeszyt do nauki lub urządzenie do oglądania filmów. Dlatego przed zakupem nie należy szukać modelu o maksymalnych parametrach, ale określić, do jakich zadań będzie on najczęściej wykorzystywany.

Światowa sprzedaż smartfonów w trzecim kwartale spadła o 20% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku i osiągnęła najniższy poziom dla tego okresu od 2012 roku. Według wstępnych szacunków Counterpoint Research.

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