Смартфон Trump T1 оказался копией HTC: блогер Зак Нельсон раскрыл подробности

Известный техноблогер Зак Нельсон, автор YouTube-канала JerryRigEverything, разобрал смартфон Trump T1, который рекламируется как американский продукт. Внутри устройства он обнаружил конструкцию, практически идентичную тайваньскому HTC U24 Pro, который производят в Китае. Эксперимент с перестановкой материнских плат подтвердил, что оба смартфона могут работать с чужими компонентами.

Летом 2026 года специалисты ресурса iFixit уже разбирали Trump Mobile T1 и пришли к выводу, что устройство не является оригинальной американской разработкой, а фактически повторяет конструкцию HTC U24 Pro. Теперь эти результаты подтвердил Зак Нельсон.

По его словам, Trump T1 практически полностью повторяет тайваньский смартфон HTC U24 Pro, который производят в Китае. Устройства имеют одинаковые габариты, экран с частотой обновления 120 Гц, камеры на 50 и 8 мегапикселей, а также разъёмы для наушников и карт памяти.

Внешние различия оказались минимальными. В частности, Trump T1 получил желтую заднюю панель, а вспышку на корпусе сместили примерно на 1,3 сантиметра.

Больше всего вопросов вызвала внутренняя конструкция устройств. После разборки Нельсон обнаружил одинаковые материнские платы, идентичное расположение винтов и совпадающие номера моделей.

Чтобы проверить, насколько смартфоны похожи, блогер поменял материнские платы местами между Trump T1 и HTC U24 Pro.

Оба устройства после замены компонентов включились и работали без сбоев. Такой результат свидетельствует о значительном конструктивном сходстве смартфонов.

Нельсон резко раскритиковал заявления об американском происхождении Trump T1.

«Заявления о том, что устройство сделано в Америке, — это пощечина для тех из нас, кто действительно производит вещи здесь», — прокомментировал автор YouTube-канала JerryRigEverything Зак Нельсон.

Еще одной деталью, на которую обратил внимание блогер, стал флаг Соединенных Штатов на задней крышке смартфона. По его словам, на изображении всего 11 полос вместо 13, предусмотренных оригинальным флагом США.

В ходе разборки Нельсон также не нашёл доказательств участия американских инженеров в разработке или сборке устройства.

«Материнские платы взаимозаменяемы, а президент Соединенных Штатов лжет», — подытожил Нельсон.

Для проведения эксперимента блогер одолжил смартфон у коллеги, чтобы проверить прочность корпуса и защиту от воды.

Компоненты внутри устройства свидетельствовали о качественной сборке, однако, по результатам разборки, сам смартфон оказался переименованной версией HTC U24 Pro.

Несмотря на рекламные заявления об американской разработке и производстве, результаты разборки указывают на то, что Trump T1 имеет конструкцию, практически идентичную смартфону HTC, изготовленному в Китае. В то же время сам факт конструктивного сходства не позволяет окончательно установить происхождение каждого компонента или полную цепочку производства устройства.

Планшет может служить рабочим экраном в путешествиях, электронной тетрадью для учебы или устройством для просмотра фильмов. Поэтому перед покупкой стоит не искать модель с максимальными характеристиками, а определить, для каких задач её будут использовать чаще всего.

Мировые поставки смартфонов в третьем квартале сократились на 20% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и стали самыми низкими для этого периода с 2012 года. По предварительным оценкам Counterpoint Research.

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