在2026年8月12日日全食期间，研究人员从西班牙皮科-特里加萨山拍摄了太阳外层大气——日冕——的详细图像。图中可见一个巨大的日冕洞和罕见的涡旋结构，因其形似烟圈而被称为“烟环”。

太阳日冕中的涡旋

据Space.com报道，这些图像由“太阳风夏尔巴人”项目的科学家发布，该项目由夏威夷大学协调。这类结构最早是在2008年日食的照片中被注意到。研究人员将其形成与日冕等离子体中的温度差异联系起来；这些涡旋沿着太阳磁力线向行星际空间传播。

布尔诺理工大学数学教授米洛斯拉夫·德鲁克米勒负责“太阳风夏尔巴人”团队的图像处理工作。他表示，今年的烟环被记录得尤其清晰。据他所说，日冕中可见许多这样的旋转涡旋。

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高速太阳风区域

照片还记录到了一个日冕洞——太阳磁力线向太空延伸而非返回太阳表面的区域。太阳风可以通过这类区域更快逸出，速度可达每秒800公里。日冕洞是太阳大气中较冷的区域，因此在极紫外和X射线波段的图像中显得更暗。它们可以持续存在数周或数月。

在日全食期间，月球会自然遮挡太阳明亮的圆盘。这使得人们能够获得日冕内层的详细视图，而这一视图很难通过航天器上的日冕仪和地面望远镜再现。

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