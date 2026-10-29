Podczas całkowitego zaćmienia Słońca 12 sierpnia 2026 roku badacze wykonali z góry Pico Trigaza w Hiszpanii szczegółowe zdjęcia zewnętrznej atmosfery Słońca — korony. Widać na nich dużą dziurę koronalną oraz rzadkie struktury wirowe, które ze względu na podobieństwo do pierścieni dymu nazywane są pierścieniami dymu.

Wiry w koronie słonecznej

Zdjęcia opublikowali naukowcy z projektu Solar Wind Sherpas, koordynowanego przez Uniwersytet Hawajski, informuje Space.com. Takie struktury po raz pierwszy zauważono na fotografiach zaćmienia Słońca z 2008 roku. Badacze wiążą ich powstawanie z różnicą temperatur w plazmie koronalnej; wiry rozchodzą się wzdłuż linii pola magnetycznego Słońca w przestrzeń międzyplanetarną.

Profesor matematyki Brneńskiego Uniwersytetu Technicznego Miroslav Druckmüller, który kieruje przetwarzaniem obrazów w zespole Solar Wind Sherpas, oświadczył, że w tym roku pierścienie dymu udało się zarejestrować wyjątkowo dobrze. Jak powiedział, w koronie widocznych jest wiele takich skręconych wirów.

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Obszar szybkiego wiatru słonecznego

Na zdjęciach zarejestrowano również dziurę koronalną — obszar, w którym linie pola magnetycznego Słońca rozciągają się w kosmos, zamiast wracać na jego powierzchnię. Przez takie obszary wiatr słoneczny może wydostawać się szybciej, osiągając prędkość do 800 kilometrów na sekundę. Dziury koronalne są chłodniejszymi strefami atmosfery słonecznej, dlatego na obrazach w zakresie ekstremalnego ultrafioletu i promieniowania rentgenowskiego wyglądają ciemniej. Mogą istnieć przez tygodnie lub miesiące.

Podczas całkowitego zaćmienia Księżyc naturalnie zasłania jasną tarczę Słońca. Umożliwia to uzyskanie szczegółowego obrazu wewnętrznej korony, który trudno odtworzyć za pomocą koronografów na statkach kosmicznych i teleskopów naziemnych.

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