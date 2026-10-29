Południowokoreański regulator ukarał Apple i Google za naruszenie ustawy o działalności telekomunikacyjnej w obszarze sklepów z aplikacjami. Google musi zapłacić 42,9 mld wonów, czyli około 32 mln dolarów, a Apple — 20,81 mld wonów, czyli 15,6 mln dolarów. Oprócz grzywien firmom nakazano zmienić praktyki dotyczące deweloperów i płatności.

Naruszenia w sklepach z aplikacjami

Jak informuje Engadget, Koreańska Komisja ds. Mediów i Komunikacji prowadziła audyty i inspekcje na miejscu w firmach od 2022 roku. Regulator ustalił, że Apple i Google zmuszały użytkowników do korzystania z ich wewnętrznych systemów płatności, pobierały 26% prowizji od płatności za pośrednictwem usług stron trzecich oraz zakazywały płatności zewnętrznych.

Komisja odnotowała również opóźnienia w rozpatrywaniu aplikacji bez jasnego wyjaśnienia przyczyn oraz brak odpowiedzi na niektóre zapytania dotyczące takich opóźnień.

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Wymogi dla Apple i Google

Regulator zobowiązał obie firmy do umożliwienia płatności zewnętrznych i zrewidowania procedur rozpatrywania aplikacji. Apple ma dodatkowo wyeliminować dyskryminację między południowokoreańskimi a zagranicznymi deweloperami. Według komisji Apple obliczało prowizję dla deweloperów z Korei Południowej od wartości zakupu z uwzględnieniem VAT, podczas gdy dla zagranicznych deweloperów — od ceny bez VAT.

Apple i Google już umożliwiają płatności zewnętrzne w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej.

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