Регулятор Южной Кореи оштрафовал Apple и Google за нарушение Закона о телекоммуникационном бизнесе в сфере магазинов приложений. Google должна заплатить 42,9 млрд вон, или около $32 млн, а Apple — 20,81 млрд вон, или $15,6 млн. Помимо штрафов, компаниям предписали изменить практики работы с разработчиками и платежами.

Нарушения в магазинах приложений

Как сообщает Engadget, Корейская комиссия по медиа и коммуникациям проводила проверки и выездные инспекции компаний с 2022 года. Регулятор установил, что Apple и Google вынуждали пользователей использовать их внутренние платежные системы, взимали комиссию в размере 26% за платежи через сторонние сервисы и запрещали внешние платежи.

Комиссия также зафиксировала задержки с рассмотрением приложений без четкого объяснения причин и отсутствие ответов на отдельные запросы относительно таких задержек.

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Требования к Apple и Google

Регулятор обязал обе компании разрешить внешние платежи и пересмотреть процедуры рассмотрения приложений. Apple отдельно должна устранить дискриминацию между южнокорейскими и иностранными разработчиками. По данным комиссии, для разработчиков из Южной Кореи Apple рассчитывала комиссию от стоимости покупки с учетом НДС, тогда как для зарубежных разработчиков — от цены без НДС.

Apple и Google уже разрешают внешние платежи в США и Европейском Союзе.

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