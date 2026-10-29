DoorDash приобретет Instacart примерно за $17 млрд — The Verge

DoorDash объявила о покупке сервиса доставки продуктов Instacart в сделке, которую оценивают примерно в 17 млрд долларов. Приобретение должно укрепить позиции DoorDash на рынке онлайн-доставки продуктов благодаря маркетплейсу Instacart и ее партнерствам с розничными сетями.

Усиление в сегменте продуктов

DoorDash начинала как сервис курьерской доставки еды из ресторанов, но уже имеет собственное направление доставки продуктов. В этом сегменте компания конкурирует с Instacart, Uber, Walmart и Amazon. Как сообщает The Verge, сделка также соответствует стремлению DoorDash диверсифицировать бизнес, поскольку конкуренты расширяют деятельность в сфере доставки еды.

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О переговорах стало известно на прошлой неделе

Слухи о возможной продаже Instacart появились на прошлой неделе после сообщения The Information о переговорах компании с Uber и DoorDash. В понедельник The Wall Street Journal писала, что DoorDash и Instacart ведут продвинутые переговоры, а соглашение могут окончательно оформить уже на этой неделе.

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