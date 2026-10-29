Билл Гейтс назвал профессии, которые будут оставаться востребованными, несмотря на развитие искусственного интеллекта

Соучредитель Microsoft Билл Гейтс назвал четыре профессиональные сферы, которые, по его мнению, будут оставаться востребованными даже при активном внедрении искусственного интеллекта. В этот список вошли программирование, биология, энергетика и профессиональный спорт.

Искусственный интеллект всё активнее влияет на рынок труда, меняя процессы найма и подходы компаний к организации работы. В то же время отдельные профессии будет сложнее полностью автоматизировать, считает Билл Гейтс.

Среди направлений, которые останутся актуальными в условиях развития ИИ, предприниматель выделил четыре сферы.

Программирование. Несмотря на появление инструментов искусственного интеллекта, способных писать код, программисты по-прежнему будут востребованы для создания, развития и совершенствования сложных технологических систем.

Биология. Специалисты этой отрасли смогут использовать возможности ИИ для научных исследований и поиска новых решений.

Энергетика. Специалисты энергетического сектора будут играть важную роль в обеспечении работы, развитии и модернизации энергетической инфраструктуры.

Профессиональный спорт. Эта сфера зависит не только от результатов, но и от физических способностей спортсменов, их мастерства и эмоций, которые соревнования вызывают у зрителей.

Объясняя свою точку зрения во время беседы с телеведущим Джимми Фэллоном, Билл Гейтс обратил внимание на особенности спортивных соревнований.

По его мнению, зрителям вряд ли будет интересно наблюдать за тем, как компьютеры играют в бейсбол. Спортивные события привлекают аудиторию не только результатом, но и человеческими способностями, эмоциями и непредсказуемостью соревнований.

В то же время соучредитель Microsoft не исключает, что в перспективе искусственный интеллект сможет выполнять настолько широкий спектр задач, что для значительной части работы человеческий труд может стать необязательным.

Таким образом, хотя программирование, биология, энергетика и профессиональный спорт, по оценке Гейтса, могут сохранить свою актуальность, развитие ИИ способно существенно изменить рынок труда и роль человека во многих профессиональных сферах.

Об этом сообщает LADbible.

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