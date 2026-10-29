Bill Gates wymienił zawody, które będą nadal poszukiwane pomimo rozwoju sztucznej inteligencji

Współzałożyciel firmy Microsoft, Bill Gates, wymienił cztery dziedziny zawodowe, które jego zdaniem będą cieszyć się popytem nawet przy intensywnym wdrażaniu sztucznej inteligencji. Na liście znalazły się: programowanie, biologia, energetyka oraz sport zawodowy.

Sztuczna inteligencja ma coraz większy wpływ na rynek pracy, zmieniając procesy rekrutacji oraz podejście firm do organizacji pracy. Jednocześnie, zdaniem Billa Gatesa, niektóre zawody będą trudniejsze do pełnej automatyzacji.

Wśród dziedzin, które pozostaną aktualne w kontekście rozwoju sztucznej inteligencji, przedsiębiorca wyróżnił cztery obszary.

Programowanie. Pomimo pojawienia się narzędzi sztucznej inteligencji zdolnych do pisania kodu, programiści będą nadal potrzebni do tworzenia, rozwijania i udoskonalania złożonych systemów technologicznych.

Biologia. Specjaliści z tej dziedziny będą mogli wykorzystywać możliwości sztucznej inteligencji do badań naukowych i poszukiwania nowych rozwiązań.

Energetyka. Specjaliści z sektora energetycznego będą odgrywać ważną rolę w utrzymaniu, rozwoju i modernizacji infrastruktury energetycznej.

Sport zawodowy. Ta dziedzina zależy nie tylko od wyników, ale także od sprawności fizycznej sportowców, ich umiejętności oraz emocji, jakie zawody wywołują u widzów.

Wyjaśniając swoje stanowisko podczas rozmowy z prezenterem telewizyjnym Jimmy'm Fallonem, Bill Gates zwrócił uwagę na specyfikę zawodów sportowych.

Jego zdaniem widzowie raczej nie będą zainteresowani oglądaniem komputerów grających w baseball. Wydarzenia sportowe przyciągają publiczność nie tylko wynikiem, ale także ludzkimi umiejętnościami, emocjami i nieprzewidywalnością zawodów.

Jednocześnie współzałożyciel Microsoftu nie wyklucza, że w przyszłości sztuczna inteligencja będzie w stanie wykonywać tak szeroki zakres zadań, że w znacznej części pracy ludzka siła robocza może stać się zbędna.

W ten sposób, choć programowanie, biologia, energetyka i sport zawodowy – według oceny Gatesa – mogą zachować swoją aktualność, rozwój sztucznej inteligencji może znacząco zmienić rynek pracy i rolę człowieka w wielu dziedzinach zawodowych.

Informuje o tym serwis LADbible.

Wcześniej prezydent USA Donald Trump oświadczył, że chce zrezygnować z terminu „sztuczna inteligencja” (Artificial Intelligence, AI) na rzecz nazwy „superinteligencja” (Super Intelligence, SI).

Ministerstwo Transformacji Cyfrowej Ukrainy wraz z grupą ekspertów opracowało zalecenia dla naukowców dotyczące wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji w badaniach i publikacjach.

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