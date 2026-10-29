微软联合创始人比尔·盖茨列举了四个职业领域，他认为即使在人工智能广泛应用的情况下，这些领域仍将保持需求。该清单包括编程、生物学、能源和职业体育。

人工智能正日益深刻地影响着劳动力市场，改变了企业的招聘流程和工作组织方式。与此同时，比尔·盖茨认为，某些职业将更难实现完全自动化。

在人工智能发展的大背景下，这位企业家特别指出了四个仍将保持重要地位的领域。

编程。 尽管出现了能够编写代码的人工智能工具，但程序员仍将不可或缺，用于创建、开发和完善复杂的技术系统。

生物学。 该领域的专家将能够利用人工智能的潜力开展科学研究并探索新的解决方案。

能源。 能源领域的专家将在维持能源基础设施的运行、推动其发展及现代化进程中发挥重要作用。

职业体育。这一领域不仅取决于比赛结果，还取决于运动员的体能、技艺以及比赛在观众心中激发的激情。

在与电视主持人吉米·法伦的对话中，比尔·盖茨在阐述自己的观点时，特别指出了体育比赛的独特之处。

在他看来，观众恐怕不会对观看计算机打棒球感兴趣。体育赛事之所以能吸引观众，不仅在于比赛结果，更在于人类的才能、情感以及比赛的不可预测性。

与此同时，这位微软联合创始人并不排除，未来人工智能将能够执行如此广泛的任务，以至于在相当一部分工作中，人类劳动可能变得不再必要。

因此，尽管盖茨认为编程、生物学、能源和职业体育仍将保持其重要性，但人工智能的发展可能会显著改变劳动力市场，并改变人类在许多职业领域中的角色。

LADbible对此进行了报道。

此前，美国总统唐纳德·特朗普曾表示，希望摒弃“人工智能”（Artificial Intelligence, AI）这一术语，转而采用“超级智能”（Super Intelligence, SI）这一名称。

乌克兰数字转型部与专家组共同制定了针对科研人员在研究和出版物中使用生成式人工智能的建议。

关注我们在