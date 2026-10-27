Трамп заявив про намір заборонити термін штучний інтелект — Channel NewsAsia

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче відмовитися від терміна «штучний інтелект» (Artificial Intelligence, AI) на користь назви «суперінтелект» (Super Intelligence, SI).

Дописи у Truth Social

Заяву Трамп зробив у дописі в соціальній мережі Truth Social. Він запитав, коли The Wall Street Journal почне називати Artificial Intelligence назвою Super Intelligence, скорочено SI. Цю назву він назвав бажаною.

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Президент охарактеризував AI як дуже погану й неточну назву. За його словами, SI вже фактично використовують усі інші або почнуть використовувати незабаром.

Заява про заборону

Трамп також заявив, що найближчим часом термін AI або Artificial Intelligence офіційно заборонять у всіх релевантних документах та в усьому іншому через його неточність. Про заяву президента США повідомляє Channel NewsAsia. Повідомлення видання датоване 28 жовтня 2026 року.

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