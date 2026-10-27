Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет отказаться от термина «искусственный интеллект» (Artificial Intelligence, AI) в пользу названия «суперинтеллект» (Super Intelligence, SI).

Публикации в Truth Social

Трамп сделал это заявление в публикации в социальной сети Truth Social. Он спросил, когда The Wall Street Journal начнет называть Artificial Intelligence именем Super Intelligence, сокращенно SI. Это название он назвал желательным.

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Президент охарактеризовал AI как очень плохое и неточное название. По его словам, все остальные уже фактически используют SI или начнут использовать его в ближайшее время.

Заявление о запрете

Трамп также заявил, что в ближайшее время термин AI или Artificial Intelligence будет официально запрещен во всех релевантных документах и во всем остальном из-за его неточности. О заявлении президента США сообщает Channel NewsAsia. Сообщение издания датировано 28 октября 2026 года.

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